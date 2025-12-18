राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कफ सीरप मामले के मुख्य आरोपित तक पहुंचने के लिए शुभम जायसवाल के वीडियो की जांच कराई जाएगी। इसके लिए जांच एजेंसियों ने फारेंसिक टीम व फेसबुक से मदद मांगी है। कफ सीरप मामले का राजफाश होने के बाद से शुभम फरार चल रहा है। पिछले सप्ताह शुभम ने फेसबुक व इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी थी। 12 मिनट 33 सेकेंड के वीडियो में शुभम ने खुद को बेकसूर बताया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) शुभम की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं ईडी ने शुभम को पूछताछ के लिए 15 दिसंबर को लखनऊ कार्यालय बुलाया था, लेकिन शुभम ईडी के सामने पेश नहीं हुआ था। शुभम के साथ ही इस सिंडिकेट से जुड़े विकास सिंह नरवे की भी तलाश की जा रही है।

एसटीएफ को शुभम की आखिरी लोकेशन दुबई में मिली थी। इसके बाद से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि वह कहां पर छिपा है। इसीलिए अब शुभम द्वारा जारी किए गए वीडियो के सहारे उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

जांच एजेंसियों इसकी भी जांच करा रही हैं कि क्या यह वीडियो सही है या एआइ से तैयार किया गया है।