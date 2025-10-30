Lucknow News: लखनऊ में शोरूम में लगी भीषण आग, चार कार जलकर राख
लखनऊ के गुडंबा इलाके में मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में शोरूम में खड़ी चार कारें जलकर राख हो गईं। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गुडंबा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में स्थित मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। चार कार जलकर राख हो गईं। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। आग लगने से होने वाले नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। मौके पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।