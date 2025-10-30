Lucknow News: लखनऊ में शोरूम में लगी भीषण आग, चार कार जलकर राख

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गुडंबा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में स्थित मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। चार कार जलकर राख हो गईं। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। आग लगने से होने वाले नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। मौके पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं।