Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lucknow News: लखनऊ में शोरूम में लगी भीषण आग, चार कार जलकर राख

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:12 PM (IST)

    लखनऊ के गुडंबा इलाके में मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में शोरूम में खड़ी चार कारें जलकर राख हो गईं। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। गुडंबा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में स्थित मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। चार कार जलकर राख हो गईं। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। आग लगने से होने वाले नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। मौके पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें