जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहीद पथ की सर्विस लेन जाे बरसात में जर्जर हो गई थी। उसे बनाने का काम लोक निर्माण विभाग ने शुरू कर दिया है। अयोध्या रोड से कानपुर रोड तक इसे बनाने का काम किया जा रहा है। करीब 37 किलोमीटर की सर्विस लेन बनाई जा रही है। इसे बनाने में करीब 40 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सड़क जर्जर होने से लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



लोक निर्माण विभाग का प्रांतीय निर्माण खंड एक के अधिशासी अभियंता सत्येन्द्र नाथ के मुताबिक दो माह में सर्विस लेन की सड़क का काम पूरा कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक ट्रैफिक शहीद पथ पर चौबीसों घंटे रहता है लेकिन रात में ट्रैफिक आधा से भी कम हो जाता है। इसलिए अधिकांश काम रात में किया जा रहा है। अयोध्या रोड, विभूति खंड के पास की सर्विस लेन जो सबमिट बिल्डिंग के पास उतरी हैं, उन सर्विस लेन सड़कों को बना दिया गया है।



शहीद पथ से गोमती नगर विस्तार, इकाना स्टेडियम, सुलतानपुर रोड, मेदांता, अवध शिल्प ग्राम, वृंदावन कालोनी, रायबरेली रोड, रमाबाई रैली स्थल, कानपुर रोड स्थित सर्विस लेन की मरम्मत करके नए सिरे से सड़क बनाने के लिए काम तेज किया है। सड़क जर्जर होने से हल्के व भारी वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यहीं नहीं सड़क की बजरी उखड़ जाने से धूल भी उड़ रही थी।