यूपी के इस जिले में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू, दिवाली से पहले लोगों को मिलेगा तोहफा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अयोध्या रोड से कानपुर रोड के बीच बने शहीद पथ की सड़कें बरसात में जर्जर हो गई थी। इसके कारण यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। आए दिन इसकी शिकायतें भी हो रही थी। लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड निर्माण एक ने बरसात बंद होते ही इन सड़कों पर मरम्मत से जुड़ा कार्य शुरू करवा दिया है।

शहीद पथ से विभूति खंड सबमिट बिल्डिंग के पास उतरने वाले रैम्प की भी स्थिति दयनीय हो गई थी। उस सड़क को पूरी तरह से नया बना दिया गया है। अभियंताओं ने बताया कि पूरे शहीद पथ पर जितने भी स्थानों पर रैम्प उतरे हैं, उनकी मरम्मत का काम दीपावली से पहले कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा लोहिया पथ से पालीटेक्निक चौराहे तक जो सड़क खराब हैं, उन्हें भी ठीक कराया जा रहा है।

प्रांतीय खंड निर्माण एक की टीम गोमती नगर, इकाना स्टेडियम, अवध शिल्प ग्राम, सुलतानपुर रोड, वृंदावन कालोनी, रायबरेली रोड, रमाबाई रैली स्थल व कानपु रोड पर रैम्प उतरे हैं। यह सड़के भी खराब हो गई थी। इन्हें भी दुरुस्त करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसके अलावा शहीद पथ की मुख्य सड़क जहां खराब है, उसे भी ठीक करने की बात अभियंताओं ने कही है। वहीं डिवाइडर पर लगे बड़े पेड़ों की छंटाई का काम भी तेज कर दिया गया है।

बरसात के कारण लोहिया पथ से पालीटेक्निक चौराहे तक सड़क की पहली परत पूरी तरह से उखड़ गई थी। इसे भी ठीक कराने का दावा किया गया है। हालांकि अभी भी वाहनों के जंपिंग की स्थिति है, इसे भी ठीक करने का दावा प्रांतीय खंड निर्माण एक के अभियंता कर रहे हैं। उनके मुताबिक त्योहारों से पहले यह सब सड़क ठीक कराने का काम कर दिया जाएगा।



चौड़ीकरण का काम भी जल्द होगा