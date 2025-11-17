लखनऊ के इतौंजा पुल के पास स्क्रैप दुकान में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड कर्मचारी कर रहे काबू पाने की कोशिश

जागरण संवाददाता। लखनऊ। इतौंजा पुल के निकट एक स्क्रैप दुकान में रविवार देर रात अचानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की टीमें मौके पर पहुंचकर प्रयास कर रही हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। जांच जारी है।

#WATCH | Lucknow, UP | A fire broke out in a scrap shop near the Itaunja bridge. Efforts to douse the fire are underway. No casualties have been reported so far. The cause of the fire is yet to be ascertained. pic.twitter.com/YnRA3il2dV — ANI (@ANI) November 16, 2025

इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है, कि दमकलकर्मी आग बुझाा रहे हैं। इस वीडियो में आग की भयंकर लपटें साफ देखी जा सकती हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पहुंचा। पुलिस घटना के बारे में जानकरी जुटा रही है।