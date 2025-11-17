Language
    लखनऊ के इतौंजा पुल के पास स्क्रैप दुकान में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड कर्मचारी कर रहे काबू पाने की कोशिश

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:14 AM (IST)

    लखनऊ के इतौंजा पुल के पास एक स्क्रैप दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग से दुकान में रखे सामान का भारी नुकसान हुआ है।

    जागरण संवाददाता। लखनऊ।इतौंजा पुल के निकट एक स्क्रैप दुकान में रविवार देर रात अचानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की टीमें मौके पर पहुंचकर प्रयास कर रही हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। जांच जारी है।

    इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है, कि दमकलकर्मी आग बुझाा रहे हैं। इस वीडियो में आग की भयंकर लपटें साफ देखी जा सकती हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पहुंचा। पुलिस घटना के बारे में जानकरी जुटा रही है।

     