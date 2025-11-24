यूपी की राजधानी में स्कॉर्पियो सवार युवकों ने चाय पी रहे लड़के को पीटा, पास खड़ी एम्बुलेंस में की तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोहिया अस्पताल के गेट नंबर आठ के पास कार सवारों ने चाय पी रहे युवक को पीट दिया। पास खड़ी एक अन्य युवक की एम्बुलेंस में रंजिशन तोड़फोड़ भी कर दी। दोनों मामलों में पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज किए हैं।



शिकायत में विभूतिखंड के बेहननपुरवा निवासी मो. साहिल ने बताया कि 17 नवंबर की रत वह लोहिया अस्पताल गेट नंबर आठ के पास चाय पी रहे थे तभी कार सवार कई युवक पहुंचे और उनसे मारपीट कर दी। इसके बाद उन्हें जबरन गाड़ी में भर ले गए। इसके बाद एक अस्पताल में ले जाकर भी मारपीट कर दी।