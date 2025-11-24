Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी की राजधानी में स्कॉर्पियो सवार युवकों ने चाय पी रहे लड़के को पीटा, पास खड़ी एम्बुलेंस में की तोड़फोड़

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:56 PM (IST)

    लखनऊ के लोहिया अस्पताल के पास स्कार्पियो सवारों ने एक युवक को पीटा और एक एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। विभूतिखंड पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोहिया अस्पताल के गेट नंबर आठ के पास कार सवारों ने चाय पी रहे युवक को पीट दिया। पास खड़ी एक अन्य युवक की एम्बुलेंस में रंजिशन तोड़फोड़ भी कर दी। दोनों मामलों में पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज किए हैं।

    शिकायत में विभूतिखंड के बेहननपुरवा निवासी मो. साहिल ने बताया कि 17 नवंबर की रत वह लोहिया अस्पताल गेट नंबर आठ के पास चाय पी रहे थे तभी कार सवार कई युवक पहुंचे और उनसे मारपीट कर दी। इसके बाद उन्हें जबरन गाड़ी में भर ले गए। इसके बाद एक अस्पताल में ले जाकर भी मारपीट कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन्ही आरोपितों ने चिनहट के रहमानपुर निवासी संदीप की एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ कर दी। दोनों मामलों में विभूतिखंड थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है। इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश जारी है। आसपास के सीसी फुटेज से भी आरोपितों को चिन्हित किया जा रहा है।