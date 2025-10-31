यूपी के सर्राफा कारोबारी अब अपनाने वाले हैं ये तरीका, पुलिस-प्रशासन के साथ हुई बैठक में निकाला गया तोड़

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सर्राफा व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के बीच गुरुवार को हुई संवाद बैठक की जानकारी देर रात पुलिस ने जारी की। बैठक में कई व्यापारियों ने ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग और पुलिस के सहयोग को लेकर अपनी नाराजगी जताई। इस बैठक में चौक, अमीनाबाद, भूतनाथ सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारी समेत अन्य व्यापारी शामिल हुए। बैठक में कई बाजारों के व्यापारी संगठनों ने जेसीपी कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार के सामने अपनी समस्याएं रखीं। जेसीपी ने व्यापारियों से कहा कि किसी घटना से बचने के लिए देर रात डायल 112 पर की मदद ले सकते हैं।



बैठक का उद्देश्य व्यापारियों और पुलिस के बीच संवाद बढ़ाना और मौजूदा दिक्कतों के समाधान के लिए आपसी तालमेल बनाना था। व्यापारियों ने कहा कि त्योहारों और शादी के मौसम में सर्राफा बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट और पार्किंग की व्यवस्था कमजोर रहती है। जिससे ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को दिक्कतें होती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई व्यापारियों ने बैठक में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कुछ मौकों पर पुलिसकर्मी मनमाने तरीके से कार्रवाई करते हैं, जिससे बाजार में असंतोष फैलता है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि पुलिस की ओर से सर्राफा एसोसिएशन के साथ सहयोग में असंगति रहती है। इस पर जेसीपी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने का भरोसा दिया।

लखनऊ के समस्त सर्राफा व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों से व्यवसायिक स्थानों की सुरक्षा तथा उक्त बिन्दुओं पर कार्य योजना तैयार कर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये। समय-समय पर जोन स्तर पर गोष्ठी आयोजन किये जाने पर भी सहमति बनी। इसके साथ ही जो व्यापारी चोरी के माल खरीदने बेचने का कार्य करते हैं उनके चिन्हीकरण तथा सूचना में सहयोग प्रदान करेंगे।