पंजाब जा रही थी गांजे की खेप को लखनऊ में RPF ने पकड़ा, ऑपरेशन नार्कोस के तहत हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिहार से पंजाब भेजी जा रही नशीले पदार्थ की खेप को फिर से आरपीएफ ने लखनऊ में पकड़ा है। आरपीएफ की उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे की क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन नार्कोस चलाकर 15933 न्यू तिनसुकिया-अमृतसर एक्सप्रेस से दो तस्करों को 50 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है।

आरपीएफ की क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि गांजे की बड़ी खेप बिहार के देसरी से लुधियाना ले जा रहे हैं। गांजे को वहां किसी पंकज नाम के तस्कर को सौंपना था। ट्रेन गुरुवार सुबह 5:40 बजे लखनऊ के प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंची तो उसकी जनरल बोगी की जांच की गई। बोगी में 10 बैगों में कुल 54 पैकेट में 50 किलोग्राम बांजा मिला। मौके से बिहार के वैशाली का भोला साहनी और समस्तीपुर का सुदामा पकड़ा गया।