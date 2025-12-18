Language
    ट्रेन की जनरल बोगी में पंजाब जा रहे थे 10 बैग, यूपी में RPF ने चेकिंग की तो नजारा देख सभी रह गए दंग

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिहार से पंजाब भेजी जा रही नशीले पदार्थ की खेप को फिर से आरपीएफ ने लखनऊ में पकड़ा है। आरपीएफ की उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे की क्राइम ब्रांच ने आपरेशन नार्कोस चलाकर 15933 न्यू तिनसुकिया - अमृतसर एक्सप्रेस से दो दो तस्करों को 50 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है।

    आरपीएफ की क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि गांजे की बड़ी खेप बिहार के देसरी से लुधियाना ले जा रहे हैं। गांजे को वहां किसी पंकज नाम के तस्कर को सौंपना था। ट्रेन गुरुवार सुबह 5:40 बजे लखनऊ के प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंची तो उसकी जनरल बोगी की जांच की गई।

    बोगी में 10 बैगों में कुल 54 पैकेट में 50 किलोग्राम बांजा मिला। मौके से बिहार के वैशाली का भोला साहनी और समस्तीपुर का सुदामा पकड़ा गया। इन दोनों तस्करों ने बताया कि गांजे को लुधियाना सौंपना था। कुछ दिन पहले भी पूरबिया एक्सप्रेस से आरपीएफ ने बड़े पैमाने पर गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया था।