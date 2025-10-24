दिवाली के बाद फिर से सड़कों पर अतिक्रमण शुरू, लखनऊ में HC के आदेश के बावजूद हो रही लापरवाही
लखनऊ में दीपावली की छुट्टियों के दौरान सड़कों पर शांति थी, लेकिन आज से फिर अवैध कब्जे शुरू हो जाएंगे। कैसरबाग और लालबाग जैसे इलाकों में सड़कें चौड़ी दिख रही थीं, पर अब अराजकता छा जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद नगर निगम और पुलिस की लापरवाही के कारण अतिक्रमण बरकरार है, जिससे शहरवासियों को परेशानी होगी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिछले तीन-चार दिनों में यदि कोई भी वाहन लेकर मंडलायुक्त कार्यालय के सामने से निकला होगा तो उसे ब्रेक नहीं लगाना पड़ा होगा। दीपावली की छुट्टियों के बीच शहर की सभी सड़कें अपने मूल स्वरूप में नजर आईं, लेकिन शुक्रवार से यह स्थिति नहीं रहेगी।
अब तक जिन सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा था वहां शुक्रवार से अराजकता दिखाई देगी। इन सड़कों पर अवैध पार्किंग के साथ ही कब्जे नजर आएंगे।
शहरवासियों को यही पता नहीं रहता था कि जिस सड़क से वह गुजरते हैं, वह हकीकत में कितनी चौड़ी है लेकिन तीन दिन में हर किसी ने सड़क की चौड़ाई को माप लिया है। ऐसा ही हाल कैसरबाग में भी दिखाई दिया, जहां सड़क और फुटपाथ पर दुकाने न सजने से सड़क चौड़ी दिखाई दे रही थी।
लालबाग से लेकर नगर निगम मुख्यालय की सड़क पर सन्नाटा छाया था। भाजपा मुख्यालय के आसपास तो सड़कों पर ही वाहन खड़े होने से कार का निकलना तक मुश्किल हो जाता था।
हाई कोर्ट के आदेश पर भी सरकारी तंत्र मौन
नगर निगम और पुलिस की लापरवाही से सड़कों से लेकर फुटपाथ अवैध कब्जे की भेंट चढ़ चुके हैं। अतिक्रमण हटाने के सरकारी फरमान तो फाइलों में कैद हो गए, तब हाई कोर्ट को ही सख्ती दिखानी पड़ी। पिछले दिनों भी हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। आदेश के बाद भी प्रशासन अतिक्रमण को स्थायी तौर पर हटाने को तैयार नहीं है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।