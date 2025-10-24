दिवाली के बाद फिर से सड़कों पर अतिक्रमण शुरू, लखनऊ में HC के आदेश के बावजूद हो रही लापरवाही

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिछले तीन-चार दिनों में यदि कोई भी वाहन लेकर मंडलायुक्त कार्यालय के सामने से निकला होगा तो उसे ब्रेक नहीं लगाना पड़ा होगा। दीपावली की छुट्टियों के बीच शहर की सभी सड़कें अपने मूल स्वरूप में नजर आईं, लेकिन शुक्रवार से यह स्थिति नहीं रहेगी।

अब तक जिन सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा था वहां शुक्रवार से अराजकता दिखाई देगी। इन सड़कों पर अवैध पार्किंग के साथ ही कब्जे नजर आएंगे। शहरवासियों को यही पता नहीं रहता था कि जिस सड़क से वह गुजरते हैं, वह हकीकत में कितनी चौड़ी है लेकिन तीन दिन में हर किसी ने सड़क की चौड़ाई को माप लिया है। ऐसा ही हाल कैसरबाग में भी दिखाई दिया, जहां सड़क और फुटपाथ पर दुकाने न सजने से सड़क चौड़ी दिखाई दे रही थी।