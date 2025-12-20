लखनऊ में लागू रहेगा डायवर्जन, आउटर रिंग रोड की तरफ जाना भी मुश्किल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ-हरदोई मार्ग पर छंदोईया तिराहे से बाजनगर अंडरपास तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। ऐसे में रविवार से काम के समाप्ति तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।



यह रहेगी व्यवस्था:

- छंदोईया तिराहे से किसी भी प्रकार के वाहन मछली मंडी, अंधे की चौकी या किसानपथ आउटर रिंग रोड की तरफ नहीं जा सकेंगे। बल्कि लोग तिकोनिया तिराहा, जीरो प्वाइंट हरदोई रोड होकर जा सकेंगे।

- आउटर रिंग रोड, बाजनगर की तरफ से कोई भी वाहन दुबग्गा की तरफ नहीं जा सकेंगे। बल्कि किसानपथ होकर जा सकेंगे।

- कसमंडी अंडरपास (हमसफर लाॅन) से कोई भी वाहन अंधे की चौकी की तरफ नहीं जा सकेंगे। बल्कि तिकोनिया तिराहा, जीरो प्वाइंट हरदोई रोड होकर ओर जा सकेंगे।



