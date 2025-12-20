Language
    लखनऊ में लागू रहेगा डायवर्जन, आउटर रिंग रोड की तरफ जाना भी मुश्किल

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:26 PM (IST)

    लखनऊ-हरदोई मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। छंदोईया तिराहे से बाजनगर अंडरपास तक काम चलने के कारण, कई मार्गों पर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ-हरदोई मार्ग पर छंदोईया तिराहे से बाजनगर अंडरपास तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। ऐसे में रविवार से काम के समाप्ति तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।

    यह रहेगी व्यवस्था:
    - छंदोईया तिराहे से किसी भी प्रकार के वाहन मछली मंडी, अंधे की चौकी या किसानपथ आउटर रिंग रोड की तरफ नहीं जा सकेंगे। बल्कि लोग तिकोनिया तिराहा, जीरो प्वाइंट हरदोई रोड होकर जा सकेंगे।
    - आउटर रिंग रोड, बाजनगर की तरफ से कोई भी वाहन दुबग्गा की तरफ नहीं जा सकेंगे। बल्कि किसानपथ होकर जा सकेंगे।
    - कसमंडी अंडरपास (हमसफर लाॅन) से कोई भी वाहन अंधे की चौकी की तरफ नहीं जा सकेंगे। बल्कि तिकोनिया तिराहा, जीरो प्वाइंट हरदोई रोड होकर ओर जा सकेंगे।

