लखनऊ: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक में घुसी, एक की मौत और साथी घायल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोसाईगंज में आरआए अस्पताल के पास मंगलवार तड़के तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार 26 वर्षीय अब्दुल सईद की मौके पर मौत हो गई। वहीं, साथी का ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। उधर, सुशांत गोल्फ सिटी में सड़क हादसे में घायल हुए 53 वर्षीय सजीवन पाल ने इलाज के दौरान मौत हो गई।



इंस्पेक्टर गोसाईगंज ब्रजेश कुमार तिवारी ने बताया कि मृतक अब्दुल सईद मूल रूप से बाराबंकी के लोनी कटरा स्थित सराय पांडे गांव के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि आरएस अस्पताल के पास शादी समारोह से लौट रही एक कार आगे जा रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस हादसे में कार में सवार दो लोग बुरी तरह फंस गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे अब्दुल सईद की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पिता अब्दुल हमीद ने बताया कि गांव में अश्वनी पांडे के बेटे की शादी गोसाईंगंज स्थित कबीरपुर मैरिज लान में थी, जिसमें शामिल होने के लिए वह गांव के ही युवक विकास की स्विफ्ट डिजायर कार से गया था।

रात को लौटते समय कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी। हादसे में गंभीर रूप से घायल ड्राइवर विकास को सीएचसी गोसाईंगंज पहुंचाया गया, जहां से उसे बलरामपुर अस्पताल रेफर किया गया। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।



सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग ने तोड़ा दम