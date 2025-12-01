लखनऊ: शादी में जा रहे ससुर और दामाद की बाइक में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दामाद की मौत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुलतानपुर रोड के कोड़रा गांव मोड़ के पास सोमवार को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार ससुर और दामाद को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी की दोनों बाइक सवार सड़क पर लगभग 10 फीट घिसट गए। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने दोनों घायलों को गोसाईगंज सीएचसी भेजा। चिकित्सकों ने दामाद अलीम को मृत घोषित कर दिया। ससुर खलील का नाजुक हालत में इलाज जारी है।



अमेठी के मदरसा वार्ड निवासी अरशद ने बताया कि सोमवार को उनके एक दोस्त की खुर्दही बाजार में शादी थी। काकोरी के पलिया निवासी उनके 32 वर्षीय जीजा अलीम अपने ससुर खलील के साथ बाइक से अमेठी से शादी में शामिल होने जा रहे थे। बाइक अलीम चला रहा थे। कोड़रा गांव में कट के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने दोनों घायलों को गोसाईगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने अलीम को मृत घोषित कर दिया। खलील की हालत नाजुक होने पर सिविल अस्पताल रेफर किया गया। सिविल से चिकित्सकों ने उन्हें ट्रामा सेंटर भेज दिया। खलील की हालत नाजुक है। गोसाईगंज इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि हाइवे पर लगे कैमरों की मदद से अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।



सड़क पार कर रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

गोसाईगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास शनिवार की रात बहरौली के भोला का पुरवा गांव निवासी 36 वर्षीय किसान नीरज को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवारजन ने बताया कि नीरज शेखनापुर गांव में मोड़ के पास बने गेस्ट हाउस में एक वैवाहिक कार्य्रकम में शामिल होने गए थे। घर जाने के लिए वह सड़क पार कर रहे थे तभी हादसा हुआ है।



