Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dussehra 2025: कितने की है रावण की सबसे महंगी पोशाक? खास मोतियों से सजा है मुकुट

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:54 PM (IST)

    लखनऊ में रामलीला की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार रामलीला की पोशाकों पर जीएसटी दरों में बदलाव का असर दिख रहा है। रावण की सबसे महंगी पोशाक की कीमत में भी कमी आई है जिससे लोगों को राहत मिली है। अमीनाबाद के ड्रेस विक्रेता रामलीला के लिए खास पोशाकें बेच रहे हैं खासकर रावण का मुकुट आकर्षण का केंद्र है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सबसे महंगी 15 हजार में है रावण की पोशाक

    जितेंद्र उपाध्याय, लखनऊ। ज्ञान के अपार भंडार और तप के बल पर रावण भगवान को भी बस में करने वाले के रावण के घमंड ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और वह भगवान से ही लड़ बैठा। घमंड और अहंकार के प्रतीक रावण के किरदार को लेकर कलाकार उत्साहित हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं दूसरी ओर जीएसटी की दरों में हुए बदलाव का असर भी बाजार में दिखने लगा है। सबसे महंगी रावण की ड्रेस 12 से 15 हजार रुपये है। जीएसटी के स्लैब में आए बदलाव से इसमे 1500 से दो हजार रुपये की कमी आई है। पहले जीएसटी 12 प्रतिशत थी जो घटकर पांच प्रतिशत हो गई है। इससे सभी पोशाकोें के दामों में कमी आई है।

    सबसे महंगी रावण की पोशाक। जागरण

    अमीनाबाद के ड्रेस विक्रेताओं के पास रामलीलाओं में रावण के चरित्र को मंच पर दिखाने के लिए पोशाकें मौजूद हैं, जो रामलीला के अन्य किरदारों के मुकाबले सबसे महंगी है। श्रीराम की सादगी को दिखाने वाली दो से तीन हजार की पोशाक रामलीला समितियों को अपनी ओर खींच रही है।

    दोनों को ही लेने वालों की कतार है। बुराई पर अच्छाई की विजय की प्रतीक रामलीलाओें के मंचन का क्रम शुरू हो गया है। जीएसटी के स्लैब में हुए बदलाव का असर रामलीला की पोशाकों पर भी दिखने लगा है। सबसे महंगी 12 से 15 हजार में मिलने वाली पोशाक घटकर 11 से 12 हजार हो गई।

    मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता की पोशाक में एक हजार की कमी आई है। तीन से पांच हजार में मिलने वाली पोशाक अब दो से चार में हो गई है। हनुमान जी की पोशाक 12 हजार से घटकर 10 हजार हो गई है। किरदारों के अनुरूप पोशाक किराए पर भी दी जाती है। कुछ समितियां खरीद रही हैं तो कुछ किराए पर लेने के लिए बुकिंग करा चुकी हैं।

    खास है माेतियोंं से सजा रावण का मुकुट

    रामलीला का मंचन रावण के बिना अधूरा लगता है। बुराई के प्रतीक इस रावण को खास तरीके से दिखाने के लिए उसकी ड्रेस भी खास होती है। दुकानदार महेश बताते हैं कि रावण की ड्रेस अन्य सभी किरदारों से महंगी है तो उसका मुकुट खास तरीके से मोतियों से तैयार किया गया है।

    काले और सुनहरे रंग के गोटे के तैयार ड्रेस में वेलवेट के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। शंकर जी और हनुमान की ड्रेस भी खास तरीके से तैयार की गई है। श्रीराम, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न के साथ ही मां जानकी की साधारण सी दिखने वाली पोशाक भी रेशमी कपड़े से तैयार की गई है। जीएसटी की दरों में हुए बदलाव से खरीदारी बढ़ गई है।

    महिलाएं खुद तैयार कर रहीं ड्रेस

    तेलीबाग के कुम्हार मंडी में डा.सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटर कालेज में होने वाली बाल रामलीला के लिए महिलाएं व शिक्षिकाएं ड्रेस तैयार कर रही हैं। संयोजक डा.आनंद यादव ने बताया कि डा.अर्चना यादव के निर्देशन में मंचन शुरू होगा। 29 से श्रीराम बरात के साथ विविध प्रसंग मंचित होंगे।