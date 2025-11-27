यूपी के बड़े रेलवे स्टेशन पर 60 की जगह वसूले 100 रुपये, यात्री ने पूछा- कोई नया आदेश है क्या?
लखनऊ में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से अधिक किराया वसूला जा रहा है। चेन्नई-लखनऊ एक्सप्रेस से आए एक यात्री से 60 की जगह 100 रुपये लिए गए, विरोध करने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पिछले एक महीने में ऐसी कई शिकायतें आई हैं, लेकिन रेलवे ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही दो डीआरएम आफिस मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर रोजाना यात्रियों से अधिक वसूली हो रही है। वसूली का विरोध करने पर यात्रियों से अभद्रता और मारपीट हो रही है। बुधवार देर रात चेन्नई-लखनऊ एक्सप्रेस से लखनऊ पहुंचे एक यात्री से न केवल 60 की जगह 100 रुपये वसूला गया।
विरोध करने पर बुजुर्ग माता-पिता के सामने यात्री से अभद्रता और मारपीट की गई। शिकायत होने पर जांच की खानापूर्ति में रेलवे जुट गया है।
यात्री राहुल वर्मा ट्रेन 16093 चेन्नई-लखनऊ एक्सप्रेस से भोपाल से अपने माता-पिता के साथ भोपाल से लखनऊ आए थे। एसी सेकेंड बोगी ए-1 में उनका आरक्षण था। स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने अपने घर जाने के लिए कैब बुक कराया। कैब से जाते हुए कैब-वे पर खड़े संचालक के कर्मचारी ने उनसे 60 की जगह 100 रुपये मांगा।
यात्री राहुल ने कहा कि चार पहिया वाहन के लिए तो 60 रुपये ही तय है, यदि शुल्क बढ़ने का कोई नया आदेश आया है तो वह उपलब्ध कराएं। इस पर कैबवे संचालक के कर्मचारी ने कहा कि चेन्नई वाली ट्रेन का 100 रुपये ही लगता है। इतनी देर में आसपास खड़े कैबवे के और कर्मचारी भी आ गए और यात्री राहुल के साथ अभद्रता करने लगे।
लगातार आ रहीं शिकायतें लखनऊ जंक्शन के कैबवे पर आम यात्रियों के साथ अभद्रता और अधिक वसूली करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले एक माह में आठ यात्रियों ने रेलवे से उनके साथ अभद्रता होने और अधिक वसूली की शिकायतें दर्ज करायी हेैं। हर मामले में रेलवे की ओर से जांच कराने का आश्वासन दिया गया। आरपीएफ ने भी जांच के बाद शिकायत को निस्तारित दिखाकर मामला बंद कर दिया है।
