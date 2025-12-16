Language
    यूपी में 39 दुकानों में छापामारी, अधिकारी बोले- गड़बड़ी मिलने पर सीधे होगी सील की कार्रवाई

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:43 PM (IST)

    कृषि विभाग की टीमों ने लखनऊ में रबी सीजन के लिए खाद की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 39 दुकानों पर छापा मारा। पांच नमूने जांच के लिए भेजे ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। रबी सीजन में खाद की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को कृषि विभाग की टीमों ने कई स्थानों पर छापामारी की। 39 दुकानों की की जांच की। पांच नमूने लिए। इनकी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। एक दुकानदार को कारण बताओ नोटिस व एक को चेतावनी दी गई है।

    जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने बताया कि बीकेटी, सदर, मलिहाबाद, मोहनलालगंज और सरोजनीनगर में चार टीमों ने औचक जांच की। सिंह स्वयं बीकेटी और सदर में निरीक्षण करने गए। संस्था व निजी दुकानदारों के यहां पीओएस मशीन के अनुसार शत-प्रतिशत स्टाक का सत्यापन व गुणवत्ता का परीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आगे भी जांच जारी रहेगी। गड़बड़ी पाए जाने पर गोदाम या स्टाक को सील कर दिया जाएगा। एफआइआर दर्ज कराने के साथ विक्रेता का लाइसेंस निलंबित भी किया जा सकता है।