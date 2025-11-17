Language
    लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों से चार करोड़ की संपत्ति हड़पने वाला गिरफ्तार, दो साल से था फरार 

    By Ayushman Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:37 PM (IST)

    लखनऊ पुलिस ने चार करोड़ की संपत्ति फर्जी दस्तावेजों से हड़पने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी दो साल से फरार था। उसने जाली दस्तावेज बनाकर संपत्ति अपने नाम कर ली थी। पुलिस ने संपत्ति जब्त कर ली है और आगे की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। फर्जी दस्तावेज की मदद से चार करोड़ की संपत्ति हड़पने वाले आरोपितों को गोमतीनगर पुलिस ने चिनहट से गिरफ्तार कर लिया। उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपित ने कोविड काल में मृत हुए बुजुर्ग महिला की की करीब चार करोड़ की संपत्ति को फर्जी दस्तावेज तैयार कर जालसाजों ने हड़प ली थी।

    इंस्पेक्टर गोमतीनगर बृजेश चंद्र तिवारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपित संजीव सिंह हसनगंज के बाबूगंज नई बस्ती का रहने वाला है। उसके खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा सनसिटी निवासी अरुण कुमार सरकार ने सात अक्टूबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था।

    इस मामले में संजीव के अलावा रायबरेली के अनुज प्रताप सिंह, बाराबंकी के चौधरी रविकांत व एक अन्य भी आरोपित है। पीड़ित के अनुसार, उन्होंने अपनी पत्नी अंजली बी सरकार के साथ मिलकर गोमतीनगर स्थित एल्डिको ग्रीन कालोनी में एक मकान खरीदा था, जिसमें अंजली रह रही थीं। कोविड-19 के दौरान जब देशभर में कड़े प्रतिबंध लागू थे, उस समय अरुण सरकार विदेश में थे।

    इसी बीच 23 अप्रैल 2021 को अंजली की मृत्यु हो गई। महामारी के बाद जब वह वापस लखनऊ लौटे और अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि घर से नकदी, जेवरात और कई जरूरी सामान गायब हैं।पीड़ित ने शिकायत में आरोप लगाया था कि उनके विदेश में रहने और पत्नी की मृत्यु का फायदा उठाते हुए आरोपितों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, बिना पंजीकरण वाली वसीयत दिखाई और उनकी पत्नी के नकली हस्ताक्षर बनाकर लगभग चार करोड़ रुपये मूल्य की प्रापर्टी पर कब्जा कर लिया।

    यही नहीं, घर में मौजूद मूल्यवान जेवरात, नकदी और सामान भी हड़प लिया गया। अरुण सरकार के मुताबिक यह गिरोह कोविड के दौरान मृत वरिष्ठ नागरिकों की संपत्तियों पर फर्जी पेपर तैयार कर कब्जा करने का काम करता था।