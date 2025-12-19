Language
    यूपी के इस बड़े शहर के कई खंडों में रहेगा बिजली संकट, सुबह 11 बजे से पहले ही निपटा लें जरूरी काम

    By Anshu Dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:35 PM (IST)

    लखनऊ के गोमती नगर में आज बिजली संकट रहेगा। राजधानी के कई क्षेत्रों में बिजली से जुड़ा कार्य होने के कारण शनिवार को अलग-अलग समय अंतराल पर बिजली बाधित र ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के कई क्षेत्रों में बिजली से जुड़ा कार्य होने के कारण शनिवार को अलग-अलग समय अंतराल पर बिजली संकट रहेगा। गोमती नगर के मंत्री आवास बिजली उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र में बीस दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली संकट रहेगाा।

    इसके अलावा ओमेगा बिजली उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र में पेड़ों की छंटाई होने के कारण ओमेगा, स्प्रिंग गार्डन, क्राउन माल, पपनामऊ, भवानीपुर, गाेयल हाइट व आसपास बिजली संकट दोपहर 12 बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगा। लौलाई बिजली उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र में शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली संकट रहेगा।

    गोमती नगर के ग्वारी कलवर्ट बिजली उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र में अलग-अलग समय अंतराल पर सुबह 11:30 बजे से शाम पांच बजे तक 20 दिसंबर को बिजली संकट रहेगा। इनमें प्रभावित क्षेत्र विराम खंड एक, देवा पैलेस मार्केट, विकास खंड पांच, ग्वारी गांव, विकास खंड दो का आंशिक क्षेत्र रहेगा।

    उधर रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का काम अभी तक नहीं हो पाया है। अपने निर्धारित समय से एक साल पीछे चल रहे प्रोजेक्ट के कारण विपुल खंड एक, अवध अपार्टमेंट के बीस उपभोक्ताओं की बिजली सुबह 10:30 बजे से शाम पांच बजे तक बाधित रहेगी। विपिन खंड बिजली उपकेंद्र से संबंधित दयाल फीडर, विपुल खंड छह के सहज योग केन्द्र के पंद्रह उपभोक्ताओं की बिजली सुबह 10:30 बजे से शाम पांच बजे तक नहीं रहेगी। यहां भी मरम्मत से जुड़ा काम होगा।