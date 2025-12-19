यूपी के इस बड़े शहर के कई खंडों में रहेगा बिजली संकट, सुबह 11 बजे से पहले ही निपटा लें जरूरी काम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के कई क्षेत्रों में बिजली से जुड़ा कार्य होने के कारण शनिवार को अलग-अलग समय अंतराल पर बिजली संकट रहेगा। गोमती नगर के मंत्री आवास बिजली उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र में बीस दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली संकट रहेगाा।

इसके अलावा ओमेगा बिजली उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र में पेड़ों की छंटाई होने के कारण ओमेगा, स्प्रिंग गार्डन, क्राउन माल, पपनामऊ, भवानीपुर, गाेयल हाइट व आसपास बिजली संकट दोपहर 12 बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगा। लौलाई बिजली उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र में शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली संकट रहेगा।

गोमती नगर के ग्वारी कलवर्ट बिजली उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र में अलग-अलग समय अंतराल पर सुबह 11:30 बजे से शाम पांच बजे तक 20 दिसंबर को बिजली संकट रहेगा। इनमें प्रभावित क्षेत्र विराम खंड एक, देवा पैलेस मार्केट, विकास खंड पांच, ग्वारी गांव, विकास खंड दो का आंशिक क्षेत्र रहेगा।