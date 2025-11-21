लखनऊ में सुबह 10 बजे के बाद नहीं आएगी बिजली, किन-किन इलाकों में रहेगा संकट? 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिजली से जुड़ा मरम्मत कार्य होने के कारण राजधानी के कई क्षेत्रों में बिजली संकट रहेगा। जानकीपुरम बिजली उपकेंंद्र से संबंधित सेक्टर एक, दो और सेक्टर तीन, सेक्टर सात, सेक्टर आठ, सनसिटी में सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक शनिवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिजली उपकेंद्र सेक्टर आई जानकीपुरम से संबंधित मड़ियांव, सीता विहार व आकांक्षा परिसर के आसपास बिजली संकट दोपहर 12 बजे से दोपहर दो बजे तक 22 नवंबर को रहेगा। इंजीनियरिंग कालेज बिजली उपकेंद्र से संबंधित जानकीपुरम सेक्टर एच व आसपास बिजली संकट रहेगा।

इंजीनियरिंग कालेज जानकीपुरम बिजली उपकेंद्र से संबंधित कुर्सी रोड इंडिस्ट्रियल व आसपास क्षेत्र में शनिवार को दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक बिजली संकट रहेगा। कपूरथला बिजली उपकेंद्र से संबंधित सेक्टर बी, सी, एम कालोनी में बिजली संकट सुबह 11 बजे से दाेपहर एक बजे तक रहेगा।

इंटौजा बिजली उपकेंद्र से संबंधित एलआइपीएस स्कूल, गीत ला कालेज, सीतापुर रोड, बंशीधर पेट्रोल पंप के आसपास बिजली संकट रहेगा। शिवपुरी चिनहट बिजली उपकेंद्र से संबंधित पावर ट्रांसफार्मर की मरम्मत होनी है। इसके कारण संबंधित क्षेत्र की बिजली सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक प्रभावित रहेगी।

यूपीएसआइडीसी बिजली उपकेंद्र से संबंधित कपासी, जैनाबाद, देवस्थान और औद्योगिक क्षेत्र में 22 नवंबर को सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली संकट रहेगा। चिनहट के सेक्टर एक बिजली उपकेंद्र से संबंधित रघुनाथ नगर, गोकुल विहार, मलेशिया मऊ, अंतस माल, वरदान खंड में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली संकट रहेगा।