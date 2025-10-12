Language
    UPPCL: यूपी के इस बड़े शहर के कई क्षेत्रों में नहीं आएगी बिजली, यहां देखिए कब से कब तक सप्लाई रहेगी बाधित

    By Anshu Dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:15 PM (IST)

    लखनऊ में 13 अक्टूबर को कई इलाकों में बिजली कटौती रहेगी। गोमती नगर, विभूति खंड, इंद्रा नगर, चिनहट और निराला नगर समेत कई क्षेत्रों में मरम्मत कार्य के चलते अलग-अलग समय पर बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विभिन्‍न उपकेंद्रों से जुड़े इलाकों में सुबह से शाम तक बिजली संकट बना रहेगा।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में कई बिजली उपकेंद्रों के अंतर्गत बिजली मरम्मत से जुड़ा कार्य 13 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके कारण बिजली संकट अलग-अलग समयसारिणी में रहेगा। गोमती नगर के ग्वारी कलवर्ट बिजली उपकेंद्र से संबंधित विराम खंड एक, दो, तीन, चार व पांच, विकास खंड एक, दो, तीन, चार, पांच व पत्रकारपुरम में बिजली संकट सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगा।

    विभूति खंड बिजली उपकेंद्र से संबंधित विभूति खंड, गुलाम हुसैन पुरवा, रिसहा गांव, सीआइआइए, पीएचडी चैंबर व आसपास बिजली संकट सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा। मंत्री आवास बिजली उपकेंद्र से संबंधित बीएसएनएल कार्यालय, पीएनबी कार्यालय, सर्वे आफ इंडिया, कस्टम कार्यालय, पुलिस एन्क्लेव, मंडी परिषद, वन विभाग कालोनी में बिजली संकट सुबह 11.25 बजे से शाम पांच बजे तक रहेगा। विपिन खंड बिजली उपकेंद्र से संबंधित विशाल खंड तीन, चार व पांच में बिजली संकट सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी।

    इंद्रा नगर के सेक्टर 25 बिजली उपकेंद्र से संबंधित सेक्टर 20, आम्रपाली प्रकाश लोक समोदीपुर बी ब्लाक में बिजली संकट सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। कमता बिजली उपकेंद्र से संबंधित कल्याणी विहार व विमल नगर में बिजली संकट सुबह 10:30 बजे से शाम पांच बजे तक रहेगा।

    सर्वोदय नगर बिजली उपकेंद्र से संबंधित एक ब्लाक, अमरावती कालोनी, सर्वोदय नगर, कुर्मांचल नगर के क्षेत्र में बिजली संकट सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगा। चिनहट के सेक्टर एक बिजली उपकेंद्र से संबंधित लोनापुर, चड़िया मऊ, बहादुरपुर, भैसौरा भिलाई खेड़ा में बिजली संकट सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा।

    इसी तरह निराला नगर बिजली उपकेंद्र से संबंधित कृष्ण मार्ग, जामुन वाली गली, शंकर नगर, आठ नंबर चौराहा, भाजपा कार्यालय व आसपास बिजली 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नहीं रहेगी। न्यू कैंपस बिजली उपकेंद्र से संंबंधित अस्ती फीडर पर लगे 400 केवीए ट्रांसफार्मर नंदना पर मरम्मत से जुड़ा कार्य होने के कारण बिजली सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक नहीं रहेगी।