आपके शहर में रहेगा बिजली संकट! मरम्मत कार्य के चलते विभाग ने किया शटडाउन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली से जुड़ा मरम्मत कार्य होने के कारण बिजली संकट रहेगा। इंदिरा नगर के सेक्टर 25 बिजली उपकेंद्र से संबंधित पावर ट्रांसफार्मर में मरम्मत कार्य किया जाना है। इसके कारण 16 दिसंबर को नेहरू विहार, प्रकाश लोक, ए ब्लाक, बी ब्लाक, सेक्टर 19, सेक्टर 22, आरके पुरम, कंचना विहारी मार्ग, जगरानी अस्पताल, रिंग रोड, कल्याण गार्डन, कल्याण अपार्टमेंट, वित्त लेखा, सेतु निगम व आसपास बिजली संकट सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोमती नगर के विश्वास खंड बिजली उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र में पेड़ों की छंटाई के कारण मंगलवार को जेटीआरआइ, विवेक खंड दो व आसपास बिजली संकट रहेगा। सुभाष पार्क बिजली उपकेंद्र से संबंधित महानगर के क्षेत्र सेक्टर सी, बी, महानगर विज्ञानपुरी, रहीम नगर, पीएसी, हेड क्वार्टर व आसपास बिजली संकट 16 दिसंबर को रहेगा।