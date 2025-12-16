Language
    आपके शहर में रहेगा बिजली संकट! मरम्मत कार्य के चलते विभाग ने किया शटडाउन

    By Anshu Dixit Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    लखनऊ में बिजली संकट की संभावना है। बिजली विभाग ने मरम्मत कार्य के चलते शटडाउन का ऐलान किया है। शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विभाग न ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली से जुड़ा मरम्मत कार्य होने के कारण बिजली संकट रहेगा। इंदिरा नगर के सेक्टर 25 बिजली उपकेंद्र से संबंधित पावर ट्रांसफार्मर में मरम्मत कार्य किया जाना है।

    इसके कारण 16 दिसंबर को नेहरू विहार, प्रकाश लोक, ए ब्लाक, बी ब्लाक, सेक्टर 19, सेक्टर 22, आरके पुरम, कंचना विहारी मार्ग, जगरानी अस्पताल, रिंग रोड, कल्याण गार्डन, कल्याण अपार्टमेंट, वित्त लेखा, सेतु निगम व आसपास बिजली संकट सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक रहेगा।

    गोमती नगर के विश्वास खंड बिजली उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र में पेड़ों की छंटाई के कारण मंगलवार को जेटीआरआइ, विवेक खंड दो व आसपास बिजली संकट रहेगा। सुभाष पार्क बिजली उपकेंद्र से संबंधित महानगर के क्षेत्र सेक्टर सी, बी, महानगर विज्ञानपुरी, रहीम नगर, पीएसी, हेड क्वार्टर व आसपास बिजली संकट 16 दिसंबर को रहेगा।

    इक्का स्टैंड बिजली उपकेंद्र से संबंधित बलई आरा मशीन, कुतुबपुर, पन्नालाल चौराहा, उमराव सिंह धर्मशाला व तकिया मुंशीगंज के आसपास बिजली संकट सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा।

    विश्वविद्यालय बिजली उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र में एक फिर शटडाउन 16 दिसंबर को भी रहेगा। अब पेड़ों की छंटाई के कारण यह शटडाउन लिया जा रहा है।

    अभियंताओं के मुताबिक बाबा दयाल हाता, आरिफ अपार्टमेंट, सहारा हाउस, मामा होटल, बड़ी पानी की टंकी, रमा शंकर कुंज अपार्टमेंट, ग्लोरिया के आसपास बिजली संकट सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा। बंगला बाजार बिजली उपकेंद्र से संबंधित सेक्टर एल, सेक्टर एच, सेक्टर आइ, सेक्टर के, खजाना मार्केट की बिजली आपूर्ति 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक बाधित रहेगी।