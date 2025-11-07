Language
    UPPCL: सुबह दस बजे से पहले निपटा लें सभी काम, यूपी के इस जिले में दो लाख आबादी झेलेगी बिजली संकट

    By Anshu Dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:47 PM (IST)

    लखनऊ में रविवार को बिजली विभाग द्वारा मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस कारण चार बिजली उपकेंद्रों और लोको मवइया की बिजली चार घंटे के लिए बंद रहेगी, जिससे ऐशबाग और रेजीडेंसी खंड क्षेत्र के लगभग दो लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे। 132 केवी टिकैत राय तालाब ट्रांसमिशन उपकेंद्र की मुख्य लाइन पर यह मरम्मत कार्य सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिजली से जुड़ा मरम्मत कार्य होने के कारण चार बिजली उपकेंद्र सहित लोको मवइया की बिजली रविवार को चार घंटे बंद रहेगी। इस दौरान ऐशबाग एवं रेजीडेंसी खंड क्षेत्र की दो लाख उपभोक्ताओं के बिजली सेवा पर प्रभाव पड़ेगा।

    ट्रांसमिशन इकाई के अधिशासी अभियंता आलोक आनंद ने बताया कि 132 केवी टिकैत राय तालाब ट्रांसमिशन उपकेंद्र की मुख्य लाइन पर रविवार यानी नौ नवंबर को मरम्मत से जुड़ा कार्य सुबह 10 से दोपहर दो बजे के बीच कराया जाएगा।
    उनके मुताबिक बिजली उपकेंद्र यूपीआइएल, मिल रोड वैद्य स्टील, तालकटोरा पावर हाउस एवं मवइया लोको प्रभावित रहेंगे।

    वहीं अधिशासी अभियंता ऐशबाग एसके साहू के अनुसार ऐशबाग उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति को बंद किया जाएगा। इससे राजेंद्रनगर, निवाजखेड़ा, ऐशबाग, खजुहा, मोतीनगर, बसीरतगंज, खुर्शेदबाग, दुर्विजयगंज, रामनगर, ओल्ड लेबर कालोनी, बाजारखाला, हैदरगंज, मोतीझील कालोनी, बुलाकी अड्डा, पांडेय तालाब, मिल रोड, तालकटोरा औद्योगिक एरिया, करेहटा सहित आसपास के करीब 40 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा।