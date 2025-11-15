Lucknow Power Cut: लखनऊ के इन इलाकों में आज और कल नहीं आएगी बिजली, जल्दी से निपटा ले जरुरी काम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिजली से जुड़ा मरम्मत कार्य होने के कारण 132 केवी आवास विकास ट्रांसमिशन उपकेंद्र से शनिवार सुबह आठ से सुबह दस बजेे तक और 132 केवी ट्रांसमिशन उपकेंद्र टिकैत राय तालाब की रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली बंद रहेगी।

इस दौरान दोनों ट्रांसमिशन उपकेंद्र पर मरम्मत कार्य होगा। आवास विकास ट्रांसमिशन उपकेंद्र से हरिहरपुर, अर्जुनगंज, पूरनपुर 33 केवी उपकेंद्र को बिजली आपूर्ति होती है। मगर, इन तीनों उपकेंद्रों को मोहनलालगंज ट्रांसमिशन उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति होगी।

ट्रांसमिशन इकाई के अधिशासी अभियंता आलोक आनंद ने बताया कि 132 केवी टिकैत राय तालाब ट्रांसमिशन उपकेंद्र की मुख्य लाइन पर 16 नवंबर रविवार को कार्य कराया जाएगा। इससे सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक चार 33 केवी उपकेंद्र यूपीआइएल, मिल रोड वैद्य स्टील, तालकटोरा पावर हाउस एवं मवइया लोको और अधिशासी अभियंता ऐशबाग एसके साहू के अनुसार ऐशबाग उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।