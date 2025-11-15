Lucknow Power Cut: लखनऊ के इन इलाकों में आज और कल नहीं आएगी बिजली, जल्दी से निपटा ले जरुरी काम
लखनऊ में बिजली विभाग द्वारा मरम्मत कार्य के चलते आज और कल कई इलाकों में बिजली कटौती रहेगी। शनिवार को आवास विकास ट्रांसमिशन उपकेंद्र और रविवार को टिकैत राय तालाब ट्रांसमिशन उपकेंद्र पर बिजली बंद रहेगी। इससे हरिहरपुर, अर्जुनगंज, राजेंद्रनगर, मोतीनगर समेत कई क्षेत्रों के लगभग 40 हजार उपभोक्ता प्रभावित होंगे। लोगों को असुविधा से बचने के लिए जरूरी काम निपटाने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिजली से जुड़ा मरम्मत कार्य होने के कारण 132 केवी आवास विकास ट्रांसमिशन उपकेंद्र से शनिवार सुबह आठ से सुबह दस बजेे तक और 132 केवी ट्रांसमिशन उपकेंद्र टिकैत राय तालाब की रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली बंद रहेगी।
इस दौरान दोनों ट्रांसमिशन उपकेंद्र पर मरम्मत कार्य होगा। आवास विकास ट्रांसमिशन उपकेंद्र से हरिहरपुर, अर्जुनगंज, पूरनपुर 33 केवी उपकेंद्र को बिजली आपूर्ति होती है। मगर, इन तीनों उपकेंद्रों को मोहनलालगंज ट्रांसमिशन उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति होगी।
ट्रांसमिशन इकाई के अधिशासी अभियंता आलोक आनंद ने बताया कि 132 केवी टिकैत राय तालाब ट्रांसमिशन उपकेंद्र की मुख्य लाइन पर 16 नवंबर रविवार को कार्य कराया जाएगा। इससे सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक चार 33 केवी उपकेंद्र यूपीआइएल, मिल रोड वैद्य स्टील, तालकटोरा पावर हाउस एवं मवइया लोको और अधिशासी अभियंता ऐशबाग एसके साहू के अनुसार ऐशबाग उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।
इससे राजेंद्रनगर, मोतीनगर, बसीरतगंज, खुर्शेदबाग, दुर्विजयगंज, निवाजखेड़ा, ऐशबाग, खजुहा, रामनगर, ओल्ड लेबर कालोनी, बाजारखाला, हैदरगंज, मोतीझील कालोनी, बुलाकी अड्डा, पांडेय तालाब, मिल रोड, तालकटोरा औद्योगिक एरिया, करेहटा सहित आसपास के करीब 40 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं की दो लाख की आबादी प्रभावित होगी।
