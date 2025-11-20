पुलिसकर्मियों में दिखेगी लखनऊ की तहजीब, एक थाना और 10 चौकियां बनाकर दी ये खास ट्रेनिंग

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत स्काउट व गाइड की डायमंड जुबली जम्बूरी के 19वें राष्ट्रीय आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। लक्ष्य सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि मेहमानों को लखनऊ की तहजीब का अहसास कराना भी है। इसी के चलते पुलिस फोर्स को विशेष प्रशिक्षण दिए जा रहा है, ताकि सभी प्रतिभागियों और आगंतुकों को राजधानी की पहचान नफासत, विनम्रता और बेहतर संवाद का अनुभव कराया जा सके।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि जम्बूरी परिसर में एक माडर्न कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 400 से ज्यादा सीसी कैमरे लगाए गए हैं। इनकी 24 घंटे निगरानी के लिए समर्पित टीम तैनात की गई है। साथ ही, कंट्रोल रूम में स्पेशल रेडियो कंट्रोल यूनिट भी स्थापित की जा रही है, जिससे सभी चौकियों और फील्ड यूनिट्स के साथ तुरंत समन्वय हो सके।

आग से बचाव के लिए चार फायर स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई के लिए दो डेडीकेटेड पीआरवी वाहन गश्त पर रहेंगे। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए वर्कशाप आयोजित की गई, जिसमें वर्दी व ग्रूमिंग मानक, बेहतर बाडी लैंग्वेज, रेपो बिल्डिंग के तरीके, बच्चों से संवाद करते समय व्यवहार और प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल सिखाई गई है।