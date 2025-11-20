Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिसकर्मियों में दिखेगी लखनऊ की तहजीब, एक थाना और 10 चौकियां बनाकर दी ये खास ट्रेनिंग

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:35 PM (IST)

    भारत स्काउट व गाइड की डायमंड जुबली जम्बूरी के 19वें राष्ट्रीय आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा तैयारियाँ की हैं। साथ ही मेहमानों को लखनऊ की तहज़ीब और विनम्रता का अनुभव दिलाने के लिए पुलिस फोर्स को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि प्रतिभागियों और आगंतुकों को सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण और बेहतर संवाद का वातावरण मिल सके।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत स्काउट व गाइड की डायमंड जुबली जम्बूरी के 19वें राष्ट्रीय आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। लक्ष्य सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि मेहमानों को लखनऊ की तहजीब का अहसास कराना भी है। इसी के चलते पुलिस फोर्स को विशेष प्रशिक्षण दिए जा रहा है, ताकि सभी प्रतिभागियों और आगंतुकों को राजधानी की पहचान नफासत, विनम्रता और बेहतर संवाद का अनुभव कराया जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि जम्बूरी परिसर में एक माडर्न कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 400 से ज्यादा सीसी कैमरे लगाए गए हैं। इनकी 24 घंटे निगरानी के लिए समर्पित टीम तैनात की गई है। साथ ही, कंट्रोल रूम में स्पेशल रेडियो कंट्रोल यूनिट भी स्थापित की जा रही है, जिससे सभी चौकियों और फील्ड यूनिट्स के साथ तुरंत समन्वय हो सके।

    आग से बचाव के लिए चार फायर स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई के लिए दो डेडीकेटेड पीआरवी वाहन गश्त पर रहेंगे। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए वर्कशाप आयोजित की गई, जिसमें वर्दी व ग्रूमिंग मानक, बेहतर बाडी लैंग्वेज, रेपो बिल्डिंग के तरीके, बच्चों से संवाद करते समय व्यवहार और प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल सिखाई गई है।


    एक हजार पुलिसकर्मी संभालेंगे कमान

    जम्बूरी परिसर में सुरक्षा के लिए एक अस्थायी जम्बूरी पुलिस थाना स्थापित किया गया है। इसके साथ 10 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, जिनमें दो महिला चौकियां होंगी। इन सभी पर 300 से अधिक पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी पर रहेंगे, जबकि पूरे आयोजन क्षेत्र में कुल एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी एसपी रैंक के अधिकारी स्वयं करेंगे। इसके अलावा 200 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई है।