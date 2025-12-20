Language
    PM Modi Lucknow Visit: 25 दिसंबर को पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, सुरक्षा में 6000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

    By Ayushman Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:24 PM (IST)

    लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए छह हज ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लखनऊ पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे।

    इसके बाद वह एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें एक लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने जमीन से लेकर आकाश तक सुरक्षा का व्यापक खाका तैयार किया है।

    प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शहर के प्रमुख मार्गों, कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

    इसके अलावा सीसी कैमरों को चप्पे-चप्पे पर लगाया गया है, जिससे हर गतिविधि पर नजर बनी रहे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत छह हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इनमें 24 कंपनियां पीएसी की शामिल होंगी, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मोर्चा संभालेंगे।

    एलआइयू की टीमें खुफिया सूचनाओं पर लगातार नजर रखेंगी। सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को भी भीड़-भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और प्रवेश मार्गों पर तैनात किया जाएगा, ताकि असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा सके। कार्यक्रम स्थल के आसपास यातायात व्यवस्था को भी विशेष रूप से नियंत्रित किया जाएगा।

    वीआइपी मूवमेंट के दौरान वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है, जिससे आमजन को असुविधा न हो। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे तय किए गए मार्गों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

    यही नहीं, प्रेरणा स्थल पर काम करने वाले हर व्यक्ति का सत्यापन करवाया गया है। उसी के बाद उनकी आइडी बनाकर दी जाएगी तभी वह काम करेंगे।

    24 घंटे इंटरनेट मीडिया पर रहेगी नजर

    इंटरनेट मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सभी मीडिया प्लेटफार्म पर फैलने वाली अफवाहों और आपत्तिजनक पोस्ट पर विशेष नजर रखी जा रही है। साइबर सेल को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी भ्रामक सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

    खुफिया एजेंसी भी पहले से रहेंगी अलर्ट मोड पर

    कार्यक्रम को देखते हुए खूफिया एजेंसी भी अलर्ट मोड पर हैं। पहले से उन्होंने नजर रखना शुरू कर दिया है। अगर किसी पर शक है, तो उसके खिलाफ जांच की जा रही है। कुछ भी संदेह होता है तो उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जा सके।

    प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारी की गई है। सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सतर्कता बरतें।

    - बबलू कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था लखनऊ।