जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिंक टॉयलेट का संचालन करने से विफल रहा नगर निगम अब निजी एजेंसियों की मदद लेगा। बंद चल रहे हैं या फिर बदहाली का शिकार बने पिंक टॉयलेट के संचालन निजी हाथों में दिए जाने का खाका नगर निगम ने तैयार कर लिया है। नगर निगम संचालन पर कोई शुल्क नहीं खर्च करेगा, बल्कि एजेंसी के लोगों को ही खर्च उठाना पड़ेगा। एजेंसी को आय करने के लिए पिंक टॉयलेट के बगल में बनी दुकान का संचालन करने के साथ ही विज्ञापन प्रदर्शित कर उसका शुल्क वसूलने का अधिकार दिया जाएगा।

नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि नगर निगम या फिर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की तरफ से पिंक टॉयलेट का संचालन का ठीक से नहीं किया जा रहा है, जिस कारण पिंक टॉयलेट बंद हैं फिर वहां सुविधाओं का अभाव है। इसलिए जल्द ही टेंडर के माध्यम से निजी संस्थाओं को संचालन का जिम्मा दिया जाएगा। उन्होंने पिंक टॉयलेट के बगल में बनी दुकानों का संचालन और विज्ञापन प्रदर्शन कर आय करने का अधिकार दिया जाएगा। नगर निगम किसी तरह का कोई खर्च नहीं करेगा।