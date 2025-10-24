Lucknow News: केवल अपाइंटमेंट लेकर जा सकेंगे गोमतीनगर पासपोर्ट ऑफिस, एक दिन के लिए व्यवस्था लागू

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए गोमतीनगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आने वाले आवेदकों को सोमवार 27 अक्टूबर को अपाइंटमेंट लेकर आना होगा। पासपोर्ट विभाग ने सोमवार को बिना अपाइंटमेंट के आवेदकों को 27 अक्टूबर को गोमतीनगर कार्यालय नहीं आने का आग्रह किया है।

दरअसल, पासपोर्ट आवेदन के बाद जन्मतिथि, न्यायालय के लंबित केस, गलत पुलिस वैरिफिकेशन रिपोर्ट, थाना बदलने और एनओसी सहित कई तरह की समस्याओं और औपचारिकता के लिए आवेदकों को गोमतीनगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आना पड़ता है। इस कार्यालय के लिए प्रतिदिन 80 अपाइंटमेंट जारी होते हैं।

यह अपाइंटमेंट पासपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा करीब 500 आवेदक बिना पूर्व अपाइंटमेंट के भी आते हैँ। फार्म भरने के बाद उनकी समस्याओं और पूछताछ से जुड़ी जानकारी मौके पर ही उपलब्ध करायी जाती है।