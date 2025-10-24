Language
    Lucknow News: केवल अपाइंटमेंट लेकर जा सकेंगे गोमतीनगर पासपोर्ट ऑफिस, एक दिन के लिए व्यवस्था लागू

    By Nishant Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    लखनऊ के गोमतीनगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 27 अक्टूबर को आवेदकों को अपॉइंटमेंट लेकर आना होगा। छठ पर्व के कारण कर्मचारियों की छुट्टी पर रहने से यह व्यवस्था की गई है। सामान्य दिनों में बिना अपॉइंटमेंट के भी आवेदक आ सकते हैं, लेकिन इस दिन केवल अपॉइंटमेंट वालों को ही प्रवेश मिलेगा। यह नियम केवल एक दिन के लिए लागू किया गया है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए गोमतीनगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आने वाले आवेदकों को सोमवार 27 अक्टूबर को अपाइंटमेंट लेकर आना होगा। पासपोर्ट विभाग ने सोमवार को बिना अपाइंटमेंट के आवेदकों को 27 अक्टूबर को गोमतीनगर कार्यालय नहीं आने का आग्रह किया है।

    दरअसल, पासपोर्ट आवेदन के बाद जन्मतिथि, न्यायालय के लंबित केस, गलत पुलिस वैरिफिकेशन रिपोर्ट, थाना बदलने और एनओसी सहित कई तरह की समस्याओं और औपचारिकता के लिए आवेदकों को गोमतीनगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आना पड़ता है। इस कार्यालय के लिए प्रतिदिन 80 अपाइंटमेंट जारी होते हैं।

    यह अपाइंटमेंट पासपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा करीब 500 आवेदक बिना पूर्व अपाइंटमेंट के भी आते हैँ। फार्म भरने के बाद उनकी समस्याओं और पूछताछ से जुड़ी जानकारी मौके पर ही उपलब्ध करायी जाती है।

    सोमवार को छठ पर्व पर पासपोर्ट विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी अवकाश पर रहेंगे। ऐसे में केवल सोमवार को ही उपलब्ध संसाधनों से पासपोर्ट विभाग अपने सभी कार्य करेगा।

    इस कारण केवल 27 अक्टूबर को अपाइंटमेंट लेकर ही क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आने की व्यवस्था की गई है। मंगलवार 28 अक्टूबर से पूर्व की तरह बिना अपाइंटमेंट वाले आवेदक भी गोमतीनगर कार्यालय आ सकेंगे।