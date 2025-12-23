लखनऊ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री की मौत, बीच रास्ते बिगड़ गई थी तबीयत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अपनी बेटी से मिलने एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान से लखनऊ आ रहे एक वृद्ध यात्री की तबियत बीच रास्ते खराब हो गई। इसकी सूचना पायलट ने लखनऊ एटीसी को दी। उड़ान लखनऊ पहुंची तो यहां से यात्री को बेहोशी की हालत में लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने यात्री को मृत घोषित कर दिया।

बेंगलुरु निवासी चंद्रशेखर कुमार (70) एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान आइएक्स-2048 से मंगलवार को लखनऊ आ रहे थे। बीच रास्ते ही चंद्रशेखर कुमार अचानक बेहाेश हो गए। विमान के अन्य यात्रियों ने क्रू स्टाफ को इसकी सूचना दी।

क्रू स्टाफ ने पायलट को यात्री के बेहोश होने के बारे में बताया। पायलट ने एटीसी लखनऊ को मेडिकल इमरजेंसी की सूचना दी। उड़ान के लखनऊ पहुंचते ही मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और बेहोशी की हालत में यात्री को एंबुलेंस से लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया। यहां डाक्टरों ने यात्री को मृत घोषित कर दिया।