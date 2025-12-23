यूपी पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से बाहर हुए 91000 मतदाता, दावे और आपत्तियां दाखिल करने को लेकर अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ग्राम पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनावों के लिए वृहद पुनरीक्षण में कुल 34865 वोटर बढ़े हैं। लखनऊ में वृहद पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं की संख्या 1055129 थी जो अब बढ़कर 1089994 हो गई है। वृहद पुनरीक्षण के दौरान आठ ब्लाकों में कुल 125377 वोटर नए शामिल हुए लेकिन 91932 वोटर सूची से बाहर कर दिए गए। प्रकाशित सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या 561149 और 528845 महिला वोटर हैं।

विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के साथ ही पंचायत चुनाव के लिए भी मतदाताओं की गणना की जा रही है। मंगलवार को मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन किया गया। सभी ब्लाक और पंचायत कार्यालयों में मतदाता सूची उपलब्ध है इसके अलावा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी सूची देखी जा सकती है। 31 तक दावें और आपत्तियां मांगी गई हैं इस दौरान मतदाता सूची को लेकर किसी तरह की आपत्ति है तो उसकी शिकायत की जा सकती है।

शिकायतों के निस्तारण के बाद छह फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी पंचायत सूची में नाम शामिल कराने का मौका रहेगा।अगले वर्ष ही पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं इसलिए सूची को लेकर राजनीतिक दल भी सक्रिय हैं। प्रकाशित सूची में जो वोटर हटाए गए हैं उनमें मृतक, डुप्लीकेट और विस्थापित वोटर हैं।



