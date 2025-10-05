लखनऊ में गर्लफ्रेंड से बात करने पर किशोर का अपहरण कर बेरहमी से पिटाई, तीन भाई समेत पांच गिरफ्तार
लखनऊ के सआदतगंज में गर्लफ्रेंड से बात करने पर एक युवक की दबंगों ने पिटाई कर दी। जवाबी कार्रवाई में दूसरेल पक्ष ने मारपीट में शामिल एक किशोर का अपहरण कर लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों से तीन भाइयों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना कैम्पवेल रोड पर हुई जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। सआदतगंज इलाके में गर्लफ्रैंड से बात करने को लेकर दबंग भाइयों ने साथियों संग एक युवक को जमकर पीटा। कुछ देर बाद दूसरे पक्ष के युवकों ने मारपीट में शामिल एक किशोर को अगवा कर लिया। घर से दूर ले जाकर उसे बेरहमी से पीटा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों से तीन भाइयों समेत पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
वजीरबाग के खपरैल वाली मस्जिद निवासी मो. गुफरान ने बताया कि दो अक्टूबर की रात वह अपनी महिला मित्र के साथ कैंपवेल रोड पर खड़े होकर बात कर रहा था। इसी दौरान मौलानगरी निवासी फहद उर्फ गांधी अपने भाइयों व साथियों के साथ पहुंचा। दोनों को बात करते हुए विरोध किया। बोला कि युवती उसके दोस्त की गर्लफ्रैंड है, तुम इसके साथ कैसे घूम रहे हो।
यह कहते हुए आरोपित गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं, दूसरे पक्ष से वजीरबाग निवासी तनजीम फातिमा ने बताया कि बेटा रात में किराए का सामान लेने गया था। इसी दौरान इलाके के शहनवाज, अरशद, समीर, साहिल व अन्य अज्ञात ने उसे पकड़ लिया। धमकाते हुए बाइक से अगवा कर लिया।
अपहृत को लेकर आरोपित कुछ दूर सुनसान जगह पर लेकर पहुंचे और वहां उसे जम कर पीटा। यही नहीं आरोपितों ने धमकाते हुए बड़े भाई को बुलाने को कहा। डायल-112 पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। एक पक्ष से फहद गांधी और उसके दो भाई व दूसरे पक्ष से शहनवाज और पीड़िता के भाई को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।