Lucknow: दुस्साहस, लखनऊ में चेकिंग कर रहे यातायात पुलिसकर्मी को दस किमी दूर भगा ले गया बिना नंबर की स्कॉर्पियो का चालक

जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी लखनऊ में बेखौफ चल रहे वाहनों के चेकिंग अभियान के दौरान अक्सर ही यातायात कर्मियों को अभद्रता झेलनी पड़ती है। कभी विधायकों के गुर्गे तो कभी दबंग इनके कार्य में बाधा बन रहे है। ताजा मामला सरोजनी नगर क्षेत्र का है। शनिवार को बिना नंबर की स्कॉर्पियो को रोकने के बाद कागज चेक कर रहे यातायात पुलिस कर्मी को चालक गाड़ी सहित लेकर दस किलोमीटर दूर तक भाग गया और पुलिस की घेराबंदी में पकड़ा गया।

शहीद पथ पर रविवार को दिन में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नियमित जांच के लिए रोके जाने पर एक स्कॉर्पियो कार चालक अचानक गाड़ी भगा ले गया और यातायात पुलिसकर्मी को साथ लेकर करीब दस किलोमीटर तक दौड़ाता रहा।

पुलिसकर्मी ने किसी तरह खुद को सुरक्षित किया और सूचना उच्चाधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने वाहन का पीछा करने के लिए घेराबंदी की और आरोपित चालक को पकड़ लिया गया। यातायात पुलिसकर्मी की तहरीर पर चालक के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में देर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहीद पथ मोड़ पर टीएसआई अजय कुमार अवस्थी के साथ शनिवार को आरक्षी रंजीत कुमार यादव ड्यूटी पर तैनात थे। तभी काले रंग की बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो कानपुर -लखनऊ मार्ग से आकर शहीद पथ तिराहा कट पर आकर रुकी और सवारी बैठाने लगी। रंजीत ने चालक को गाड़ी किनारे लगाने को कहा और वाहन के दस्तावेज मांगे।