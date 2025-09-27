मिशन शक्ति के तहत पकड़ा गया वैन चालक कभी नहीं भूलेगा ये गलती, 10 वीं की छात्रा से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी

लखनऊ के पारा इलाके में एक वैन चालक को छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिछले 15 दिनों से छात्रा को अश्लील मैसेज भेज रहा था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। मिशन शक्ति कार्यक्रम के दौरान छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।

जागरण टीम, लखनऊ। पारा में दसवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ वैन चालक पिछले 15 दिनों से छेड़छाड़ कर रहा था। वह उसे अश्लील मैसेज भेजकर प्रताड़ित करता था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। वह छात्रा पर मैसेज डिलीट करने का दबाव भी बना रहा था।

तंग आकर छात्रा ने अपने परिवार को आपबीती बताई। शनिवार को छात्रा थाने पहुंची, जहां मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी दिन वैन चालक आशू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। पारा पुलिस ने शनिवार को मिशन शक्ति के तहत चौथी कक्षा की छात्रा अश्वनी को एक दिन का

इंस्पेक्टर बनाया था। उसी दौरान शिकायत पहुंच गई और उसी के सामने यह पूरी कार्रवाई की गई। इसके बाद अश्वनी ने थाने का निरीक्षण किया। और अन्य मामलों में जांच करने के लिए कहा।परिवार ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी दसवीं कक्षा में एक निजी स्कूल में पढ़ती है और स्कूल आने-जाने के लिए वैन का उपयोग करती है। बेटी ने उन्हें बताया कि वैन चालक आशू पिछले कई दिनों से उसे परेशान कर रहा है। उसने किसी तरह से छात्रा का नंबर हासिल कर लिया है और उसे अश्लील मैसेज भेज रहा है।

जब छात्रा ने इसका विरोधी बातें करने लगी, तो आशू ने उसे धमकी दी और जान से मारने की बात कही। छात्रा ने आरोप लगाया कि आशू ने कहा कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया, तो वह उसके साथ-साथ उसके माता-पिता को भी मार देगा। इस धमकी से डरी सहमी छात्रा ने कई दिनों तक चुप्पी साध रखी थी।

जब आशू नहीं माना, तो हिम्मत जुटाकर उसने शुक्रवार रात अपने माता-पिता को पूरी आपबीती बताई। शनिवार सुबह परिजन उसे लेकर पारा थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया कि मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया और थाना क्षेत्र के कुल्हरकट्टा निवासी आशू को गिरफ्तार कर लिया गया।