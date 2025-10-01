Language
    रोडवेज की इन बसों में सफर करने वाले यात्रियों को फिर मिली राहत, परिवहन निगम की किराए में छूट जारी

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:33 AM (IST)

    लखनऊ में परिवहन निगम ने यात्रियों को राहत देते हुए एसी बसों के किराए में छूट की अवधि बढ़ा दी है। पहले यह छूट 30 सितंबर को खत्म हो रही थी जिसके बाद किराए में 10% की बढ़ोतरी होनी थी। अब यह छूट अगले आदेश तक जारी रहेगी जिससे यात्रियों को जनरथ समेत सभी एसी बसों में कम किराए पर यात्रा करने का मौका मिलता रहेगा।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। परिवहन निगम की वातानुकूलित बसों में किराये में छूट की मियाद फिर बढ़ा दी गई है। अब पहली अक्टूबर से किराये में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं होगी। जाड़े में रोडवेज की एसी बसों में किराया घटाया गया था पहले 30 अप्रैल तक लाभ मिलना था, छूट देने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी।

    परिवहन निगम की कम किराये की समय सीमा 30 सितंबर को हुई थी खत्म

    मंगलवार देर शाम प्रधान प्रबंधक संचालन अनिल कुमार ने एसी बसों में छूट को अगले आदेशों तक विस्तारित करने का आदेश जारी कर दिया है। परिवहन निगम ने जाड़े के मौसम में एसी बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए किराये में 10 प्रतिशत की कमी की थी, पहले उसे महाकुंभ तक के लिए बढ़ाया गया, रोडवेज की किराया कम होने की सुविधा 21 मार्च को खत्म हो गई, उसे 22 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल तक किया गया था, ताकि ईद व नवरात्र के अवसर पर लोग 10 प्रतिशत कम किराए में एसी बसों में यात्रा कर सकें।

    जनरथ सहित वातानुकूलित बसों के किराये में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं

    निगम ने सभी वातानुकूलित बसों के किराये में 10 प्रतिशत तक की कमी यात्रियों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए की गई थी, ताकि यात्री साधारण बसों के लगभग बराबर किराये में जनरथ सेवा सहित अन्य एसी बसों से यात्रा करते रहे।

    निगम के जनसंपर्क अधिकारी अमरनाथ सहाय ने बताया कि एसी बसों के किराये में 10 प्रतिशत छूट अगले आदेश तक लागू रहेगी।

    इन बसों में ये रहेगा किराया

    बस - किराया प्रति किलोमीटर जनरथ एसी - 1.45 रुपये 2 एंड 2 सेवा - 1.60 रुपये हाई एंड बसों (वॉल्वो) - 2.30 रुपये एसी शयनयान - 2.10 रुपये 