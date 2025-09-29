Language
    यूपी में पिछड़ा वर्ग की बेटियाें की शादी में 60 हजार रुपये अनुदान की तैयारी, विभाग ने तैयार क‍िया प्रस्ताव

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:27 PM (IST)

    लखनऊ में पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों के लिए खुशखबरी है। सरकार शादी अनुदान को 20 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये करने की तैयारी में है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा।

    यूपी में पिछड़ा वर्ग की बेटियाें की शादी में 60 हजार रुपये अनुदान की तैयारी।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों को शादी के लिए उनके परिवारों को और अधिक आर्थिक सहायता देने की तैयारी हो रही है। वर्तमान में शादी अनुदान के रूप में 20 हजार रुपये दिए जाते हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अब इसे तीन गुणा बढ़ाकर 60 हजार करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

    विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना का संचालन कर रहा है। इसमें एक लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की आय वाले परिवारों की बालिग बेटियों की शादी पर 20 हजार रुपये की राशि, अनुदान के रूप में दी जाती है। योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी को ही अनुदान दिया जाता है। आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होती है। वहीं निराश्रित महिला या विधवा महिला आवेदकों को वरीयता दी है और उनको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। योजना के तहत विभाग वर्ष 2017 से लेकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक आठ साल में

    राशि को बढ़ाए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। इसके लिए विभाग ने पूर्व में अनुदान राशि को 35 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया था, अब इसमें और बढ़ोतरी की गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बताया कि अब अनुदान को 60 हजार रुपये करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। विभाग ने वर्ष 2047 तक 24 लाख बेटियों की शादी के लिए 14,400 करोड़ रुपये की सहायता देने का लक्ष्य रखा है।

    योजना की स्थिति

    वित्तीय वर्ष लाभार्थी वितरित राशि (लाख रुपये में)
    2017-18 75110 15222
    2018-19 96907 19382
    2019-20 100000 20000
    2020-21 37500 7500
    2021-22 74997 14999.40
    2022-23 37500 7500
    2023-24 52553 10510
    2024-25 100000 20000
    2025-26 (अगस्त तक) 34916 6983.20
    कुल 610483 122096.60