Lucknow News: लखनऊ में डीसीएम ट्रक ने स्कूल वैन में मारी टक्कर, चालक व दो बच्चे चोटिल

Accident of School Van in Lucknow स्कूली वैन में सवार बच्चों के चोटिल होने की घटना के बाद मौके पर राहगीर एकत्रित हो गए और उन्होंने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायल चालक और बच्चों को पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों की हालत स्थिर है। पुलिस डीसीएम वाहन और अन्य जानकारी जुटा रही है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ: तेज रफ्तार पार्सल डीसीएम ने मोहनलालगंज कस्बे में बुधवार की सुबह स्कूल की वैन में टक्कर मार दी। इस टक्कर से वैन के चालक और दो बच्चों को चोटें आई हैं। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यू पब्लिक इंटर कालेज की स्कूल वैन बुधवार सुबह बच्चों को लेने पहुंची थी। कस्बे के मोहनलालगंज - बनी रोड पर तेज रफ्तार डीसीएम वाहन ने वैन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चालक गुड्डा केबिन में फंस गया जबकि अपर केजी में पढ़ने वाले ऋषभ यादव और एक अन्य बच्चे को भी चोटें आई हैं।

स्कूली वैन में सवार बच्चों के चोटिल होने की घटना के बाद मौके पर राहगीर एकत्रित हो गए और उन्होंने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायल चालक और बच्चों को पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों की हालत स्थिर है। पुलिस डीसीएम वाहन और अन्य जानकारी जुटा रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि स्कूल वैन के मानक पूरे थे या नहीं।