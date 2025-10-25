Lucknow News: लखनऊ के काकोरी में दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत में सात घायल
Road Accident in Lucknow: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन पर कठिंगरा अंडरपास के आगे निर्मल लॉन के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित दो कारो की आपस में भिंडत हो गई। जिसमें दोनों वाहनों में सवार सात लोग घायल हो गए।
जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी के काकोरी क्षेत्र में शनिवार तड़के सड़क हादसे में एक बाइक सवार आठ लोग घायल हो गये। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन में तेज रफ्तार कारों के आमने-सामने आने के चालकों ने नियंत्रण खो दिया और कारें भिड़ गईं।
काकोरी में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन पर कठिंगरा अंडरपास के आगे निर्मल लॉन के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित दो कारो की आपस में भिंडत हो गई। जिसमें दोनों वाहनों में सवार सात लोग घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घायलों को इलाज के सीएचसी काकोरी भेज दिया। इस हादसे में एक बाइक सवार भी घायल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से दोनों कारों को हटवा कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराया।
