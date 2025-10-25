Language
    Lucknow News: लखनऊ के काकोरी में दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत में सात घायल

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:36 PM (IST)

    Road Accident in Lucknow: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन पर कठिंगरा अंडरपास के आगे निर्मल लॉन के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित दो कारो की आपस में भिंडत हो गई। जिसमें दोनों वाहनों में सवार सात लोग घायल हो गए।

     तेज रफ्तार अनियंत्रित दो कारों की आपस में भिंडत हो गई

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी के काकोरी क्षेत्र में शनिवार तड़के सड़क हादसे में एक बाइक सवार आठ लोग घायल हो गये। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन में तेज रफ्तार कारों के आमने-सामने आने के चालकों ने नियंत्रण खो दिया और कारें भिड़ गईं।

    काकोरी में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन पर कठिंगरा अंडरपास के आगे निर्मल लॉन के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित दो कारो की आपस में भिंडत हो गई। जिसमें दोनों वाहनों में सवार सात लोग घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घायलों को इलाज के सीएचसी काकोरी भेज दिया। इस हादसे में एक बाइक सवार भी घायल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से दोनों कारों को हटवा कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराया।