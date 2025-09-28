यूपी के परिषदीय स्कूलों में बच्चों के पास वैज्ञानिक बनने का मौका, इस तरीके से किया जाएगा सेलेक्शन

शिक्षा विभाग ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया है। अक्टूबर तक क्विज और विज्ञान प्रदर्शनियाँ होंगी जो विद्यालय से जिला स्तर तक आयोजित की जाएंगी। विजेताओं को टैबलेट मिलेंगे और शैक्षिक भ्रमण का अवसर भी मिलेगा। जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ मॉडल का चयन किया जाएगा। यह पहल छात्रों को विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित करेगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) के बच्चों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा जगाने के लिए शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में क्विज और विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी। यह प्रतियोगिता विद्यालय स्तर से शुरू होकर ब्लाक और फिर जिला स्तर तक पहुंचेगी। क्विज में बच्चों की टीम वर्क, तार्किक सोच और आत्मविश्वास को परखा जाएगा। वहीं विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र-छात्राएं मौलिक और रचनात्मक माडल प्रस्तुत करेंगे। जिला स्तर पर चुने गए पांच सर्वश्रेष्ठ बच्चों को टैबलेट देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए ब्लाक स्तर पर 80 हजार रुपये और जिला स्तर पर दो लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। विजेता बच्चों को विज्ञान संग्रहालय, उद्योगों, कृषि विश्वविद्यालय और सोलर प्लांट जैसी जगहों का एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण (एक्सपोजर विजिट) भी कराया जाएगा।

अगले माह में जिला मुख्यालय पर एक ही तिथि को जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें ब्लाक से चुने गए पांच छात्र-छात्राओं को अपनी सामग्री के साथ प्रतिभाग करना होगा। खास बात यह होगी कि प्रदर्शनी स्थल पर ही माडल तैयार किए जाएंगे।