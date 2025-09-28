Language
    यूपी के परिषदीय स्कूलों में बच्चों के पास वैज्ञानिक बनने का मौका, इस तरीके से किया जाएगा सेलेक्शन

    By Vivek Rao Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:32 PM (IST)

    शिक्षा विभाग ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया है। अक्टूबर तक क्विज और विज्ञान प्रदर्शनियाँ होंगी जो विद्यालय से जिला स्तर तक आयोजित की जाएंगी। विजेताओं को टैबलेट मिलेंगे और शैक्षिक भ्रमण का अवसर भी मिलेगा। जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ मॉडल का चयन किया जाएगा। यह पहल छात्रों को विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित करेगी।

    स्कूलों में गूंजेगी विज्ञान की धुन, बच्चों की जिज्ञासा पंख लेगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) के बच्चों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा जगाने के लिए शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कार्यक्रम शुरू किया है।

    इसके अंतर्गत अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में क्विज और विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी। यह प्रतियोगिता विद्यालय स्तर से शुरू होकर ब्लाक और फिर जिला स्तर तक पहुंचेगी।

    क्विज में बच्चों की टीम वर्क, तार्किक सोच और आत्मविश्वास को परखा जाएगा। वहीं विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र-छात्राएं मौलिक और रचनात्मक माडल प्रस्तुत करेंगे। जिला स्तर पर चुने गए पांच सर्वश्रेष्ठ बच्चों को टैबलेट देकर सम्मानित किया जाएगा।

    कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए ब्लाक स्तर पर 80 हजार रुपये और जिला स्तर पर दो लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। विजेता बच्चों को विज्ञान संग्रहालय, उद्योगों, कृषि विश्वविद्यालय और सोलर प्लांट जैसी जगहों का एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण (एक्सपोजर विजिट) भी कराया जाएगा।

    अगले माह में जिला मुख्यालय पर एक ही तिथि को जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें ब्लाक से चुने गए पांच छात्र-छात्राओं को अपनी सामग्री के साथ प्रतिभाग करना होगा। खास बात यह होगी कि प्रदर्शनी स्थल पर ही माडल तैयार किए जाएंगे।

    माडल में मौलिकता, सृजनात्मकता और वैज्ञानिक सोच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विशेषज्ञों की समिति जिला स्तर पर प्रदर्शित माडलों में से पांच सर्वश्रेष्ठ माडल का चयन करेगी। इसके लिए विस्तृत समय-सारिणी भी तय की गई है।

    छह अक्टूबर तक हर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से तीन उत्कृष्ट छात्र-छात्राओं का चयन कर सूची खंड शिक्षा अधिकारी को भेजनी होगी। इसमें तीसरे शनिवार को विकासखंड स्तर पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित होगी।

    31 अक्टूबर तक जिला स्तर पर चयनित शीर्ष दो छात्र-छात्राओं की सूची राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह पहल बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार करेगी।