    यूपी में सड़क और पुल निर्माण में तेजी, 15 अक्टूबर तक योजनाएं स्वीकृत करने में जुटा PWD

    By hemant kumar srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:17 PM (IST)

    यूपी में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सर्दियों में सड़क और पुल निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए सक्रिय है। विभाग 32 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ विधायकों और सांसदों से प्राप्त प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सड़क चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण और नए मार्गों का निर्माण प्राथमिकता है। पीडब्ल्यूडी का लक्ष्य 15 अक्टूबर तक सभी वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना है।

    सड़क निर्माण की योजनाएं 15 अक्टूबर तक स्वीकृत करने में जुटा पीडब्ल्यूडी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इस बार सर्दियों में सड़कें व पुल पुलियों का निर्माण कार्य तेजी से होता नजर आ सकता है।लोक निर्माण विभाग इस समय सड़क व पुल-पुलियों के निर्माण से जुड़ी योजनाओं की स्वीकृतियां जारी करने में जुटा है।

    विभागीय योजनाओं का काम जल्द शुरू हो सके इसके लिए प्रतिदिन व्यय वित्त समिति की बैठकें शुरु की गई हैं। 15 अक्टूबर तक सभी प्रस्तावों पर बजट स्वीकृति जारी कर देने की तैयारी की गई है।

    चालू वित्तीय में पीडब्ल्यूडी का बजट लगभ 32 हजार करोड़ रुपये है। जिसमें से विधायको व सांसदों की तरफ से जिलों के माध्यम से आए प्रस्तावों में से लगभग 22 हजार करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार कर विभाग ने शासन ने भेजा है।

    विभाग के पास शेष बचे 10 हजार करोड़ रुपये चालू कार्यों पर खर्च किए जाने हैं। शासन को भेजी गई कार्ययोजना में सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, अनजुड़ी बसावटों को संपर्क मार्ग से जोड़ने, चीनी मिलों की सड़कें, ब्लाक मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें, बाईपास, धर्मार्थ मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग, स्टेट हाईवे की योजनाएं प्रमुखता से शामिल की गई हैं।

    पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान के मुताबिक व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रतिदिन लगभग 30 प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुए वित्त विभाग को भेजे जा रहे हैं।

    15 अक्टूबर तक सभी प्रस्तावों पर वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि टेंडर प्रक्रिया पूरी करते हुए काम जल्द से जल्द शुरू कराए जा सकें। बताया जाता है कि औसतन 250 से 300 करोड़ रुपये तक के काम प्रतिदिन व्यय वित्त समिति की बैठकों में स्वीकृत किए जा रहे हैं।