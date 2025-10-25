Language
    Lucknow News: हत्याराेपिताें काे छाेड़ने से नाराज पीड़ित पक्ष के प्रदर्शन करने पर पुलिस का लाठी चार्ज, महिलाओं सहित कई चाेटिल

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:20 PM (IST)

    Police and Public Clash in Lucknow: आरोपिताें को छोड़ने से नाराज मृतक के परिवार के लाेग और ग्रामीण सुशांत गोल्फ सिटी थाने के गेट पर पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। प्रदर्शन कर रहे परिवारीजन और महिलाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोगों के सिर फट गए और वे सभी घायल हो गए। 

    Hero Image

    लखनऊ में शनिवार काे प्रदर्शनकारियाें और पुलिस के बीच झड़प हुई

    जागरण संवाददाता, लखनऊः राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में एक होटल में युवक की संदिग्ध परिस्थितियाें में मौत के मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस के हत्या के आराेपिताें काे थाना से छाेड़ देने से नाराज हाेकर थाने पर प्रदर्शन किया। इस दाैरान इनकी पुलिस के झड़प भी हाे गई ताे पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने महिलाओं पर भी लाठी भांजने से साथ मुकदमा दर्ज किया है।

    मतृक के परिवार के लाेगाें का आरोप है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होने की पुष्टि हुई और इस मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्तों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आरोपिताें को जेल भेजने की बजाय पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।

    आरोपिताें को छोड़ने से नाराज मृतक के परिवार के लाेग और ग्रामीण सुशांत गोल्फ सिटी थाने के गेट पर पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। प्रदर्शन कर रहे परिवारीजन और महिलाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोगों के सिर फट गए और वे सभी घायल हो गए। पुलिस ने एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं, पुलिस ने प्रदर्शन करने आए परिजनों और ग्रामीणों पर तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है।