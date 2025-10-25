Lucknow News: हत्याराेपिताें काे छाेड़ने से नाराज पीड़ित पक्ष के प्रदर्शन करने पर पुलिस का लाठी चार्ज, महिलाओं सहित कई चाेटिल

जागरण संवाददाता, लखनऊः राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में एक होटल में युवक की संदिग्ध परिस्थितियाें में मौत के मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस के हत्या के आराेपिताें काे थाना से छाेड़ देने से नाराज हाेकर थाने पर प्रदर्शन किया। इस दाैरान इनकी पुलिस के झड़प भी हाे गई ताे पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने महिलाओं पर भी लाठी भांजने से साथ मुकदमा दर्ज किया है।

मतृक के परिवार के लाेगाें का आरोप है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होने की पुष्टि हुई और इस मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्तों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आरोपिताें को जेल भेजने की बजाय पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।