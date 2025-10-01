Language
    योगी सरकार इन शिक्षकों को देगी दिवाली गिफ्ट! सैलरी को लेकर आ गया बड़ा अपडेट

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नए नियुक्त सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को दीपावली से पहले वेतन मिलने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को सत्यापन में देरी के कारण रुके हुए वेतन भुगतान को तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिए थे।

    राजकीय माध्यमिक स्कूलों के नवनियुक्त शिक्षकों को जल्द मिलेगा पहला वेतन

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं को जल्द ही उनका पहला वेतन मिलने वाला है। उम्मीद है कि दीपावली से पहले उनके बैंक खातों में वेतन जमा हो जाएगा।

    माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जिन शिक्षकों ने अपने-अपने विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन उनके मूल अभिलेखों के सत्यापन में देरी के कारण वेतन नहीं मिला है, उनके भुगतान की प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए।

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 543 सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं को आठ मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इसके बाद ये शिक्षक अपने विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन लंबित सत्यापन रिपोर्ट के कारण उन्हें अब तक वेतन नहीं मिला था।

    दैनिक जागरण में इस संदर्भ में खबर प्रकाशित होने के बाद इसका संज्ञान लेते हुए निदेशालय ने वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया है।

    राजकीय माध्यमिक शिक्षा के अपर शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करते हुए निदेशालय प्रयागराज को वेतन भुगतान की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इस आदेश से उन सभी शिक्षकों को राहत मिली है, जो चार महीने से अपने पहले वेतन का इंतजार कर रहे थे।