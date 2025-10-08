किसानों के लिए डबल फायदा, ये नई गन्ने की किस्में 15-20% कम पानी लेंगी और उत्पादन 15% तक बढ़ाएंगी

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक कम लागत में गन्ने का अधिक उत्पादन करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पिछले पाँच वर्षों में उन्होंने एक दर्जन नई गन्ना प्रजातियाँ विकसित की हैं जिससे किसानों को लाभ हुआ है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन नई प्रजातियों से पानी की खपत 15-20% तक कम हो जाएगी और गन्ने का उत्पादन 10-15% तक बढ़ जाएगा।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। खेती सबसे अधिक समय गन्ने की खेती में लगता और सबसे अधिक पानी की खपत भी गन्ने की खेती से होती है। कम लागत में अधिक उत्पादन को लेकर रायबरेली रोड स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक लगातार कार्य कर रहे हैं।

पिछले पांच वर्षों में एक दर्जन नई गन्ने की प्रजातियों को बना कर किसानोें को फायदा देने का कार्य कर किया। वैज्ञानिकों का दावा है कि नई प्रजातियों से 15 से 20 प्रतिशत पानी की खपत कम होगी और 10 से 15 प्रतिशत गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में 22.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है जबकि पूरे प्रदेश में 28.53 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गन्ने की खेती होती है, जिस पर 839 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन होता है।

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के अभिषेक सिंह ने बताया कि देश में गन्ने बेहद कम पानी में भी की जा सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो यहां पर प्रति हेक्टेयर गन्ने की खेती के लिए 1400 मिली लीटर पानी की जरूरत होती है। पिछले पांच वर्षों में गन्ने की नई प्रजातियों से चीनी की मात्रा में बढ़ोतरी के साथ ही गन्ने के उत्पादन में भी 10 से 20 प्रतिशत इजाफा हुआ है।