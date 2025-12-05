दुस्साहस: युवक ने महिला आरक्षी से फोन पर की अश्लीलता, मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, जागरण, लखनऊ: बाजारखाला थाने में तैनात महिला आरक्षी से फोन कर युवक ने जबरन संबंध बनाने की बात कही। इसके बाद एक्सीडेंट कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

टिकैतगंज निवासी महिला आरक्षी ने आरोप लगाया कि बीते चार महीने से रोहित सक्सेना नाम का युवक अलग-अलग नंबरों से फोन कर उनसे अश्लील बातें करते हुए जबरन संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की बात कही तो आरोपित अभद्रता करते हुए एक्सीडेंट कर जान से मारने की धमकी देने लगा।