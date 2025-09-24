अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, कोर्ट मैरिज कर तोड़ा रिश्ता फिर मंगेतर को फोटो भेजकर तुड़वा दी दूसरी शादी

अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, कोर्ट मैरिज कर तोड़ा रिश्ता फिर मंगेतर को फोटो भेजकर तुड़वा दी दूसरी शादी
लखनऊ में एक युवती ने रामसूरज नामक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती के अनुसार युवक ने दोस्ती के बहाने अश्लील तस्वीरें खींची ब्लैकमेल करके कोर्ट मैरिज की और फिर शादी तोड़ने का दबाव बनाया। जब युवती की शादी कहीं और तय हुई तो उसने मंगेतर को अश्लील तस्वीरें भेजकर शादी तुड़वा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। युवती से दोस्ती कर पहले अश्लील वीडियो-फोटो लिए, फिर ब्लैकमेल कर कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद दुष्कर्म किया और फिर कोर्ट मैरिज को खत्म करने की बात कही।
इसपर जब युवती राजी हो गई और उसके परिवार ने दूसरी जगह उसकी शादी तय कर दी तो आरोपित ने युवती के अश्लील फोटो-वीडियो मंगेतर को भेजकर उसकी तय शादी तोड़वा दी।
मामले में पीड़िता ने आरोपित युवक, उसके दोस्तों व परिवारीजन के खिलाफ पारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।