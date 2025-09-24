Language
    अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, कोर्ट मैरिज कर तोड़ा रिश्ता फिर मंगेतर को फोटो भेजकर तुड़वा दी दूसरी शादी

    By santosh tiwari Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:31 PM (IST)

    लखनऊ में एक युवती ने रामसूरज नामक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती के अनुसार युवक ने दोस्ती के बहाने अश्लील तस्वीरें खींची ब्लैकमेल करके कोर्ट मैरिज की और फिर शादी तोड़ने का दबाव बनाया। जब युवती की शादी कहीं और तय हुई तो उसने मंगेतर को अश्लील तस्वीरें भेजकर शादी तुड़वा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, दुष्कर्म कर धमकाया

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। युवती से दोस्ती कर पहले अश्लील वीडियो-फोटो लिए, फिर ब्लैकमेल कर कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद दुष्कर्म किया और फिर कोर्ट मैरिज को खत्म करने की बात कही।

    इसपर जब युवती राजी हो गई और उसके परिवार ने दूसरी जगह उसकी शादी तय कर दी तो आरोपित ने युवती के अश्लील फोटो-वीडियो मंगेतर को भेजकर उसकी तय शादी तोड़वा दी।

    मामले में पीड़िता ने आरोपित युवक, उसके दोस्तों व परिवारीजन के खिलाफ पारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। युवती के मुताबिक 2016 में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात कालेज में ही लालबाग निवासी रामसूरज से हुई थी।

    दोस्ती के बहाने रामसूरज ने उसकी अश्लील फोटो खींच ली। इनके आधार पर ब्लैकमेल कर झांसे में लिया। आरोपित ने कोर्ट मैरिज कर ली और दुष्कर्म किया। इसी के कुछ दिन बाद आरोपित शादी तोड़ने का दबाव बनाने लगा।

    पीड़िता भी इससे सहमत हो गई और उसके परिवार ने उसकी शादी भी दूसरी जगह तय कर दी। इसकी जानकारी होने पर रामसूरज को हुई तो पहले उसने बहाना बनाकर युवती को मिलने एक होटल में बुलाया, वहां उससे दुष्कर्म किया। विरोध पर पिटाई भी की। इसके बाद अश्लील वीडियो फोटो युवती के मंगेतर को भेजकर उसकी शादी तोड़वा दी।

    युवती ने छेड़छाड़, वसूली, मारपीट समेत अन्य आरोप में रामसूरज, महेंद्र कुमार, रामसूरज की मां, बहन समेत अन्य के खिलाफ पारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि सीसी फुटेज और साक्ष्य एकत्र कर कार्रवाई की जाएगी।