अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, कोर्ट मैरिज कर तोड़ा रिश्ता फिर मंगेतर को फोटो भेजकर तुड़वा दी दूसरी शादी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। युवती से दोस्ती कर पहले अश्लील वीडियो-फोटो लिए, फिर ब्लैकमेल कर कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद दुष्कर्म किया और फिर कोर्ट मैरिज को खत्म करने की बात कही।

इसपर जब युवती राजी हो गई और उसके परिवार ने दूसरी जगह उसकी शादी तय कर दी तो आरोपित ने युवती के अश्लील फोटो-वीडियो मंगेतर को भेजकर उसकी तय शादी तोड़वा दी।

मामले में पीड़िता ने आरोपित युवक, उसके दोस्तों व परिवारीजन के खिलाफ पारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। युवती के मुताबिक 2016 में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात कालेज में ही लालबाग निवासी रामसूरज से हुई थी।

दोस्ती के बहाने रामसूरज ने उसकी अश्लील फोटो खींच ली। इनके आधार पर ब्लैकमेल कर झांसे में लिया। आरोपित ने कोर्ट मैरिज कर ली और दुष्कर्म किया। इसी के कुछ दिन बाद आरोपित शादी तोड़ने का दबाव बनाने लगा।