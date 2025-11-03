Language
    Lucknow News: लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर लखनऊ पुलिस सख्त, पांच से अधिक चालान पर तय कर दी यह सजा

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:41 PM (IST)

    लखनऊ पुलिस लाइन में सोमवार से यातायात माह का शुभारंभ 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी लखनऊ में बेधड़क ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लखनऊ पुलिस जरा भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। लखनऊ पुलिस लाइन में सोमवार से यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। इसमें जेसीपी लखनऊ पुलिस और डीसीपी ट्रैफिक ने अपनी योजना पर क्रियान्वयन तय कर दिया है।

    लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिनके वाहनों के पांच से ज्यादा चालान हैं, उनके वाहनाें का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के साथ डीएल भी रद करवाया जाएगा। यह फैसला यातायात माह के तहत लिया गया है। इसके साथ ही एलडीए और नगर निगम की मदद से लखनऊ में रोड इंजीनियरिंग भी दुरुस्त की जाएगी।

    लखनऊ में यातायात माह-2025 एक नवंबर से शुरू हो गया है, जिसका लक्ष्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान के तहत, पुलिस यातायात नियमों के पालन की शपथ दिला रही है और हेलमेट व सीट बेल्ट के महत्व पर जोर दे रही है।

    लखनऊ ट्रैफिक पुलिस के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों और आम जनता को यातायात नियमों की जानकारी देना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस दौरान पुलिस शहर के प्रमुख चौराहों पर लोगों से संवाद करेगी और उन्हें सुरक्षित यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगी। अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस, छात्र, सामाजिक संगठन और एनसीसी कैडेट्स मिलकर काम कर रहे हैं।

    राजधानी में कदम-कदम पर ट्रैफिक नियम तोड़ने में आम के साथ खास भी है। हर कोई नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। लाेग पूरी तरह बेफिक्र होकर बाइक और अन्य गाड़ियों से फर्राटा भर रहे हैं। शहर में हर तरफ बिना हेलमेट लोग बाइक से फर्राटा भरते नजर आते हैं।

    जिलाधिकारी के बिना हेलमेट के पेट्राल पंपाें पर ईंधन नहीं देने के निर्देश के बाद भी लाेग बिना हेलमेट के वाहनाें पर फर्राटा भरते देखे जाते हैं। वाहन चलाते समय फोन पर बात करने के साथ लाेग दाेपहिया वाहनाें पर ट्रिपलिंग से भी नहीं हिचक रहे हैं। कई बाइक व स्कूटी पर चार-चार लोग भी जाते दिखे। इसके अलावा वनवे से लेकर तमाम मार्गों पर रांग साइड से वाहन चलाए जा रहे हैं।

    डीसीपी ट्रैफिक, कमलेश दीक्षित ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यातायात माह के दौरान लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। जो भी पुलिसकर्मी नियम तोड़ रहे हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। लोगों से अपील है कि वह नियम का पालन जरूर करें।