    लखनऊ में लेखपाल पर युवकों ने किया हमला, फायरिंग के आरोप; पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार

    By santosh tiwari Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:27 AM (IST)

    लखनऊ के सदर तहसील में लेखपाल आनंद मिश्रा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि विरोध करने पर हमलावरों ने फायरिंग भी की। लेखपाल ने मड़ियांव थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

    लेखपाल पर युवकों ने किया हमला, फायरिंग के आरोप

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सदर तहसील में तैनात लेखपाल आनंद मिश्रा पर तीन लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर रविवार दोपहर हमला कर दिया। विरोध करने पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने मड़ियांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने एक आरोपित को पकड़ा है।

    छठा मील निवासी आनंद ने सदर तहसील में लेखपाल हैं। उनका आरोप है कि रविवार को वह कार से डिजिटल सर्वे करने के बाद वापस जा रहे थे। घैला के पास उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंसकर बंद हो गई। इसी बीच वहां पहले से खड़े फुरकान, रेहान और भोरिया ने गालियां देनी शुरू कर दी।

    लेखपाल ने गाली देने से मना किया तो तीनों ने कुछ अन्य साथियों को बुलाया। इसके बाद सभी ने बुरी तरह पीट दिया। आसपास के लोग एकत्रित हुए तो आरोपित फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इसके बाद सूचना पुलिस और परिवार को दी गई। राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल भेजा गया। होश आने पर उन्होंने पूरी घटना बताई।

    जानकारी होने पर लेखपाल संघ के अन्य लोग भी मड़ियांव थाने पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास, फायरिंग समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि आरोपित रेहान को पकड़ा गया है। अन्य की तलाश जारी है।