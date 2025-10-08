Language
    लखनऊ में घनी आबादी के बीच हो रहा था ये काम, पुलिस ने छापा मारा तो सामान देख रह गई दंग

    By santosh tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:33 AM (IST)

    लखनऊ के नगराम में पुलिस ने पांच घरों पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की। इस कार्रवाई में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो सहालग और दीपावली के लिए पटाखे तैयार कर रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है।

    आबादी के बीच संचालित हो रहा था पटाखा गोदाम, कई क्विंटल विस्फोटक बरामद।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। नगराम कस्बे के पांच घरों में छापेमारी कर मंगलवार को पुलिस ने अवैध रूप से डंप कर रखी गई कई क्विंटल विस्फोटक सामग्री और निर्मित पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने चार लोगों को मौके से हिरासत में लिया है। पटाखे सहालग और दीपावली में खपाने की तैयारी थी।

    थानाध्यक्ष नगराम विवेक चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम के साथ नगराम कस्बे में छापेमारी की गयी। कस्बा के मुन्ना और पड़ोसी सलमान के घर में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया। पुलिस को उसके घर से सुतली बम, राकेट और अन्य विस्फोटक सामग्री मिली है।

    इसके बाद कस्बे के तीन अन्य घरों में भी छापेमारी कर बड़ी संख्या में अवैध पटाखे बरामद किए गए। विस्फोटक सामग्री से संबंधित लाइसेंस मांगने पर कोई व्यक्ति कागजात नहीं दिखा पाया। इस पर सारा सामान जब्त कर लिया गया। बरामद सामान लगभग छह क्विंटल के आसपास होने की आशंका है। पुलिस ने सलमान, रमजान, नसीम और सलीम को हिरासत में लिया है।

    जरा सी लापरवाही पड़ती भारी

    हाल ही में गुडंबा इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। घटना में कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद पुलिस ने अवैध पटाखा व्यवसाय में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

    नगराम में हुई बरामदगी के बाद आसपास के लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि अगर जरा सी भी लापरवाही होती तो शायद बहुत बड़ी घटना हो जाती। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस ने कार्रवाई कर दी। नगराम पुलिस अब सप्लायर और अन्य के बारे में जानकारी जुटा रही है।