लखनऊ में घनी आबादी के बीच हो रहा था ये काम, पुलिस ने छापा मारा तो सामान देख रह गई दंग

लखनऊ के नगराम में पुलिस ने पांच घरों पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की। इस कार्रवाई में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो सहालग और दीपावली के लिए पटाखे तैयार कर रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नगराम कस्बे के पांच घरों में छापेमारी कर मंगलवार को पुलिस ने अवैध रूप से डंप कर रखी गई कई क्विंटल विस्फोटक सामग्री और निर्मित पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने चार लोगों को मौके से हिरासत में लिया है। पटाखे सहालग और दीपावली में खपाने की तैयारी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थानाध्यक्ष नगराम विवेक चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम के साथ नगराम कस्बे में छापेमारी की गयी। कस्बा के मुन्ना और पड़ोसी सलमान के घर में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया। पुलिस को उसके घर से सुतली बम, राकेट और अन्य विस्फोटक सामग्री मिली है।

इसके बाद कस्बे के तीन अन्य घरों में भी छापेमारी कर बड़ी संख्या में अवैध पटाखे बरामद किए गए। विस्फोटक सामग्री से संबंधित लाइसेंस मांगने पर कोई व्यक्ति कागजात नहीं दिखा पाया। इस पर सारा सामान जब्त कर लिया गया। बरामद सामान लगभग छह क्विंटल के आसपास होने की आशंका है। पुलिस ने सलमान, रमजान, नसीम और सलीम को हिरासत में लिया है।

जरा सी लापरवाही पड़ती भारी हाल ही में गुडंबा इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। घटना में कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद पुलिस ने अवैध पटाखा व्यवसाय में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया था।