लखनऊ के रेस्टोरेंट में चोरी-छिपे चल रहा था ये 'खेल', दो गिरफ्तार; सामान देखकर पुलिस के उड़े होश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमतीनगर के विरामखंड स्थित यूको बैंक के ऊपर रेस्टोरेंट फायरसाइड रेस्ट्रो की आड़ में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने घेराबंदी कर मैनेजर समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

मौके से 10 हुक्का, चिलम, पाइप, फ्लेवर्ड तम्बाकू, चारकोल समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

इंस्पेक्टर गोमतीनगर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि दारोगा अमरनाथ चौरसिया टीम के साथ छापेमारी की। पुलिस टीम पहुंची तो रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलता मिला। बार में कई हुक्के लगे थे। पुलिस कर्मियों को देखते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे। पुलिस ने घेरकर दो लोगों को पकड़ लिया।