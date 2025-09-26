लखनऊ के रेस्टोरेंट में चोरी-छिपे चल रहा था ये 'खेल', दो गिरफ्तार; सामान देखकर पुलिस के उड़े होश
Lucknow News | लखनऊ के गोमतीनगर में फायरसाइड रेस्ट्रो में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने मैनेजर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया और मौके से हुक्का व अन्य सामान बरामद किया। रेस्ट्रो संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जो नाबालिगों को भी हुक्का परोसता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमतीनगर के विरामखंड स्थित यूको बैंक के ऊपर रेस्टोरेंट फायरसाइड रेस्ट्रो की आड़ में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने घेराबंदी कर मैनेजर समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
मौके से 10 हुक्का, चिलम, पाइप, फ्लेवर्ड तम्बाकू, चारकोल समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।
इंस्पेक्टर गोमतीनगर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि दारोगा अमरनाथ चौरसिया टीम के साथ छापेमारी की। पुलिस टीम पहुंची तो रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलता मिला। बार में कई हुक्के लगे थे। पुलिस कर्मियों को देखते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे। पुलिस ने घेरकर दो लोगों को पकड़ लिया।
आरोपितों में मो. दानिश और माज खान निवासी प्रयागराज हालपता विरामखंड-2 गोमतीनगर हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपित दानिश हुक्का बार में मैनेजर है। रेस्टोरेंट में चल रहे हुक्के का संचालन कैफ करता है। दारोगा अमरनाथ चौरसिया ने गोमतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है।
गौरतलब है कि 18 से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना मना है। इस नियम की अनदेखी फायरसाइड रेस्ट्रो में की जा रही थी। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि संचालक कम उम्र के लड़कों और छात्रों को हुक्का बार का लाइसेंस होने का झांसा देता था। कई बार स्कूल ड्रेस में भी आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा था।
