Lucknow News: दो भाइयों के बीच झगड़ा शांत कराने में गई पिता की जान, इटौंजा के अरम्बा गांव की घटना
लखनऊ के इटौंजा में एक दुखद घटना हुई। दो भाइयों के बीच झगड़ा शांत कराने गए पिता की जान चली गई। पारिवारिक विवाद के चलते बेटों में कहासुनी हो रही थी। बीच बचाव करने में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। अरम्बा गांव में मामूली बात पर दो भाइयों के बीच शुरू हुई लड़ाई शांत कराने में 90 वर्षीय पिता की मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
पुलिस के मुताबिक मंगलवार को गांव में रहने वाले रज्जू और उनकी पत्नी श्रीदेवी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। झगड़ा देख रज्जू के भाई राकेश उन्हें समझाने पहुंचे इसके बाद दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे। शोरगुल सुनकर 90 वर्षीय पिता रामदीन बीच बचाव करने पहुंचे तो राकेश ने उन्हें धक्का दे दिया।
वह जमीन पर गिर गर बेहोश हो गए। झगड़ा शांत हुआ तो राकेश का ध्यान पिता की तरफ गया। आनन- फानन में उन्हें राम सागर मिश्र सौ शैय्या अस्पताल भिजवाया गया जहां चिकित्सकों ने रामदीन को मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर मारकंडेय यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।