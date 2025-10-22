Lucknow News: दो भाइयों के बीच झगड़ा शांत कराने में गई पिता की जान, इटौंजा के अरम्बा गांव की घटना

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अरम्बा गांव में मामूली बात पर दो भाइयों के बीच शुरू हुई लड़ाई शांत कराने में 90 वर्षीय पिता की मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

पुलिस के मुताबिक मंगलवार को गांव में रहने वाले रज्जू और उनकी पत्नी श्रीदेवी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। झगड़ा देख रज्जू के भाई राकेश उन्हें समझाने पहुंचे इसके बाद दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे। शोरगुल सुनकर 90 वर्षीय पिता रामदीन बीच बचाव करने पहुंचे तो राकेश ने उन्हें धक्का दे दिया।