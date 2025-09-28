UP News: त्योहारों में नकली सब्जी मसाले खपाने की थी तैयारी, खाद्य विभाग की मुस्तैदी से 152 किलो सामग्री जब्त

लखनऊ के चिनहट में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दो कंपनियों पर छापा मारा। शिकायत थी कि यहाँ एक्सपायर खाद्य उत्पादों को त्योहारों के लिए तैयार किया जा रहा था। छापेमारी में 152 किलोग्राम नकली मसाले और दालें जब्त की गईं। जब्त सामग्री में धनिया पाउडर फिश मसाला किचन किंग मसाला और दालें शामिल हैं जिनकी अनुमानित कीमत 95000 रुपये है। नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग (एफएसडीए) की टीम ने चिनहट के मटियारी स्थित दो कंपनियों में शनिवार को छापेमारी की। एफएसडीए को शिकायत मिली थी कि दोनों कंपनियों में एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पादों को आगामी त्योहारों में खपाने की तैयारी है। छापेमारी की कार्रवाई में शिकायत सही पाई गई और मौके पर करीब 152 किलोग्राम नकली सब्जी के मसाले और दालें जब्त की गईं।

सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर मटियारी कालोनी में विद्या ऋषि इंडिया हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और दिव्य लाइफ प्राइवेट लिमिटेड पर टीम के साथ छापेमारी की गई, जिसमें दोनों प्रतिष्ठानों से भारी मात्रा में एक्सपायर खाद्य सामग्री जब्त की गई है।

इनमें 112 किलोग्राम धनिया पावडर, फिश मसाला, किचन किंग मसाला और सब्जी मसाला के साथ करीब 40 किलोग्राम दाल भी जब्त की गई। इसके अलावा डायबो केयर और नारी शक्ति जैसे फूड सप्लीमेंट एवं दिव्य फ्लेवर्ड वाटर भी सीज किए गए।