लखनऊ के गोसाईंगंज जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर रॉड से हमला हुआ जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। जेल अस्पताल में उनका इलाज किया गया। जांच में पता चला कि सफाई करने वाले बंदी विश्वास के देर से पहुंचने पर पूर्व मंत्री ने अमर्यादित टिप्पणी की जिससे नाराज होकर विश्वास ने हमला कर दिया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोसाईंगंज की जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर मंगलवार देर शाम रॉड से हमला किया गया। हमले में उनके सिर में गंभीर चोट आई हैं। जेल अस्पताल में इलाज के दौरान पांच टांके लगाये गए हैं। जांच में सामने आया कि पूर्व मंत्री ने सफाई करने वाले बंदी विश्वास को पानी देने के लिए बुलाया था। वह देर से पहुंचा। इस पर पूर्व मंत्री ने अमर्यादित टिप्पणी की। जिससे नाराज होकर विश्वास ने पास में पड़ी आलमारी के रॉड से गायत्री पर हमला कर दिया। हमला करने वाले के बारे में गायत्री प्रजापति ने कहा, शातिर अपराधी था।

सामूहिक दुष्कर्म और खनन घोटाले के आरोपी सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल अस्पताल में डायबिटीज, बीपी, गुर्दा, कमर दर्द समेत दूसरी बीमारियों के चलते लम्बे समय से जेल अस्पताल में रखा गया है। मंगलवार देर शाम 6.30 बजे अस्पताल में सफाई करने वाले बंदी विश्वास ने हमला कर दिया।

जांच में सामने आया कि पूर्व मंत्री ने सफाई करने वाले बंदी विश्वास को पानी देने के लिए बुलाया था। वह देर से पहुंचा। इस पर पूर्व मंत्री ने अमर्यादित टिप्पणी की, जिससे नाराज होकर विश्वास ने पास में पड़ी आलमारी के रॉड से गायत्री पर हमला कर दिया।

हमला होते ही गायत्री प्रजापत‍ि चीखते हुए अस्पताल से बाहर की तरफ भागे। बंदी ने दोबारा रॉड से हमला किया तो वह फर्श पर गिर गये। इसी बीच दूसरे बंदियों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। तैनात जेलकर्मियों ने तत्काल डॉक्टर को बुलाया।